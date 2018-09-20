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Игрок "Краснодара" Андрей Иван - в атаке "Рапида" на матч против "Спартака"

"Рапид" объявил стартовый состав на домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". С первых минут у хозяев сыграет Андрей Иван. Его права принадлежат "Краснодару".

"Рапид": Штребингер, Мюльдур, Барач, Зоннляйтнер, Шваб (к), Мург, Поцманн, Кнасмюльнер, Алар, Любичич, Иван.
Теги: Рапид Спартак
Сегодня, 18:53
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№2 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Поцманн

Ой вей...


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хрен знает кто такие...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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