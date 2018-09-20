Игрок "Краснодара" Андрей Иван - в атаке "Рапида" на матч против "Спартака"

"Рапид" объявил стартовый состав на домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". С первых минут у хозяев сыграет Андрей Иван. Его права принадлежат "Краснодару".Штребингер, Мюльдур, Барач, Зоннляйтнер, Шваб (к), Мург, Поцманн, Кнасмюльнер, Алар, Любичич, Иван.