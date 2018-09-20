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Многие болельщики "Спартака" беспрепятственно прошли на стадион "Рапида"

Многочисленные болельщики московского "Спартака" смогут наблюдать сегодняшний матч с "Рапидом" в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы с трибун стадиона в Вене.

В столицу Австрии приехало не меньше двух сотен фанатов красно-белых, которые беспрепятственно проходят на территорию арены.

Более того, все объявления по стадиону дублируются на русский язык.

Напомним, что в июне УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, запретив продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 20:00
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№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:46) #
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online

Молодцы австрийцы!Главное самим не обделаться.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: pisto (Сегодня, 20:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
УЕФА уже записало в блокнотик. Теперь и дома при пустых играть будут
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:15) #
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online

Пусть поддержат команду. Ей это нужно. Только чтобы в рамках.
Иначе подставят команду.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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