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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Многие болельщики "Спартака" беспрепятственно прошли на стадион "Рапида"
Многочисленные болельщики московского "Спартака" смогут наблюдать сегодняшний матч с "Рапидом" в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы с трибун стадиона в Вене.
В столицу Австрии приехало не меньше двух сотен фанатов красно-белых, которые беспрепятственно проходят на территорию арены.
Более того, все объявления по стадиону дублируются на русский язык.
Напомним, что в июне УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, запретив продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча.
"Спорт-Экспресс"
В столицу Австрии приехало не меньше двух сотен фанатов красно-белых, которые беспрепятственно проходят на территорию арены.
Более того, все объявления по стадиону дублируются на русский язык.
Напомним, что в июне УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, запретив продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча.
"Спорт-Экспресс"
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