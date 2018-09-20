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На стадионе "Рапида" болельщики "Спартака" организовали фан-сектор

Во время матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с венским "Рапидом" часть болельщиков московского "Спартака" на трибуне за воротами, где располагается Александр Максименко, организовали неофициальный фан-сектор.

Порядка 50 человек активно поддерживают "Спартак". Стюарды и полиция на данный момент никак российским болельщикам не препятствует. Рядом располагается официальный гостевой фан-сектор, который на этот матч закрыт решением УЕФА.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 20:29
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