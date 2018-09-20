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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
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19:36
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Геннадий Орлов: Карреру не зовут в Италию, итальянцы не верят в него. А тут он герой России (15)
17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
Самюэлю Жиго сняли швы (9)
"Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Рапиду"
"Спартак" потерпел поражение от "Рапида" на выезде в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы
1 тур
"Рапид" – "Спартак" 2:0
Гол: Мюльдюр, 50, Мург, 69
"Рапид": Штребингер, Поцман, Мюльдюр, Зоннляйтнер, Барач, Шваб, Мург, Любичич, Кнасмюлльнер (Мартич, 88), Алар (Павлович, 77), Иван (Бериша, 79)
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Тимофеев (Игнатов, 85), Зобнин, Ломовицкий (Самедов, 77), Луиш, Роша
Предупреждения: Любичич, 13, Луиш, 33, Ломовицкий, 74
Лига Европы
1 тур
"Рапид" – "Спартак" 2:0
Гол: Мюльдюр, 50, Мург, 69
"Рапид": Штребингер, Поцман, Мюльдюр, Зоннляйтнер, Барач, Шваб, Мург, Любичич, Кнасмюлльнер (Мартич, 88), Алар (Павлович, 77), Иван (Бериша, 79)
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Тимофеев (Игнатов, 85), Зобнин, Ломовицкий (Самедов, 77), Луиш, Роша
Предупреждения: Любичич, 13, Луиш, 33, Ломовицкий, 74
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