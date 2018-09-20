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"Спартак" со счетом 0:2 проиграл "Рапиду"

"Спартак" потерпел поражение от "Рапида" на выезде в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы

1 тур

"Рапид" – "Спартак" 2:0

Гол: Мюльдюр, 50, Мург, 69

"Рапид": Штребингер, Поцман, Мюльдюр, Зоннляйтнер, Барач, Шваб, Мург, Любичич, Кнасмюлльнер (Мартич, 88), Алар (Павлович, 77), Иван (Бериша, 79)

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Тимофеев (Игнатов, 85), Зобнин, Ломовицкий (Самедов, 77), Луиш, Роша

Предупреждения: Любичич, 13, Луиш, 33, Ломовицкий, 74
Теги: Рапид Спартак
Сегодня, 21:46
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№132 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:54) #
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Цитата: Черный Лис
Кому быть готовым? Тренеру или трансферному отделу? Насколько я знаю, трансферами у вас не Каррера занимается, а значит ответственность за импотенцию в атаке - не на нем, или, не только на нем.

Родионов тоже не тянет и видно это давно.. Петкович, Роша, Ханни.. Только с Жиго угадали.. А тренер не мог обратиться к руководству, зная о возможных проблемах при уходе Промеса?! Да и Промес в последнее время был не тот, он явно собрался уходить и неужели это не было видно? Со стороны было видно, а тренер типа не видел.. Ладно, спорить можно долго, у каждого своё мнение.. Просто подождём и посмотрим..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№131 Написал: Tokio581 (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тащите сюда Деда
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
№130 Написал: Gmc1 Питер (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Завтра А.В. Бубнов-Это похороны
Регистрация: 25.10.2010 [жалоба]
№129 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
Цитата: СуперШтангист
Ну что же больше всего радует, что неиссякаемым пламенем горят жопы у Маклаковых, Кафельниковых, Спиридоновых, Назаровых, Бузовых, Рабинеров, Борзыкиных и далее по списку. Теперь же, что касается "слива" Карреры... Спартачи, ваша команда отыгрывалась, вроде как, всего пару раз во времена тренерства Карреры, пропуская первой, и то в РПЛ. И это не проблема Карреры, а проблема в том, что у большинства, кто за команду играет нет яиц и стремления достичь чего-либо. Засим, с заслуженным поражением, хавроньи))

да тут в другом дело...молчал теперь скажу...
пришел рианчо ...чем он знаменит...а тем что подтаскивает молодежь к составу а для чего это нужно...все просто...федуну нужны игроки на продажу...вот и весь расклад...массимо результат давал и не заморачивался с молодежью не готовой...
и второе на счет замен...которые массимо не делает...или делает с опозданием...все гораздо проще...и вытекает из первого...он просто показывает на что способна молодежь и когда нас топят потому что наша молодежь должна играть по решению РУ с приходом рианчо...он начинает делать замены...показывая разницу..все очень просто...прикольно читать что массимо замены не делает или опаздывает и т д)))

Дошло наконец-то хоть до одного( кстати, с уважением отношусь. Ибо не сектант и не провокатор). Всё тоже самое делал и Адвокат и Спаллетти. Ставили иногда резервистов, которые наглядно показывали, что не готовы совсем играть на таком уровне, когда от команды требуют результат за который они отвечали.

По результату матча - не удивлён. Ваш Спартак к этому приучил (в Еврокубках особенно)
Слив турнира? Самим то не стыдно оправдывать каждый просёр и вылет, борьбой за чемпионство, которое вы не выигрывали 16 лет, когда некоторые бьются аж на 4 фронта и приносят результат себе в зачёт, а вы «типа» бросаете все силы на один фронт и даже там сдюжить не можете? Не стыдно?
Вы в футболе «ВЕЛИКИЕ» только по меркам нашего убогого чемпионата. Про убожество нашего чемпа в 90-е - вообще говорить не хочется. Таких местечковых «Великих» дофига в убогих чемпионатах. Шотландии, Финляндии, Норвегии, Румынии.... они даже больше вас свои чемпы выигрывали. А многие даже европейские трофеи и даже ЛЧ и КК.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№128 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
А насчёт Промеса давно было ясно, что он уйдёт, значит нужно было к этому быть готовым..

Кому быть готовым? Тренеру или трансферному отделу? Насколько я знаю, трансферами у вас не Каррера занимается, а значит ответственность за импотенцию в атаке - не на нем, или, не только на нем.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№127 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Федун действительно не Гинер.
Федуну Спартак нужен был исключительно, как бренд, для своих федунских коммерческих целей, которых он и добился.
а теперь Спартак для него, добившегося, скорее, досадная обуза.

иначе- бездействие ХОЗЯИНА и его равнодушное безучастие к внутренним разладам группировок, разваливших Команду, выглядит предельно странно.

если считать, что Спартак ему самому интересен и нужен.

а это, похоже, уже не так.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№126 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:36) #
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Цитата: Черный Лис
У коней Гинер, а у вас Федун.

Ага, значит Гинер покупает игроков и тренирует тоже он?!
Ясно, что Федун не Гинер, но взаимоотношения игроков и игра команды зависит от тренерского штаба, в основном именно от главного тренера! А насчёт Промеса давно было ясно, что он уйдёт, значит нужно было к этому быть готовым..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№125 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 22:33) #
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online

Кто-нибудь понимает, что происходит? А я вам скажу. Дело в том, что Чемпионство Спартака выиграл не Каррера, а банда Глушакова. Теперь эту банду Каррера решил прессануть. Ну, решил, так решил, он же главный. Мистер коуч и все такое.
Но ведь любые решения (непопулярные в том числе) тренер обязан принимать только ради улучшения результатов команды. А для чего Каррера это делает?
А он и сам этого не знает. Просто идиот.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№124 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Давай.. У коней ушло сколько? А сколько больные? А кого взяли? Играют? Да, почему-то играют

У коней Гинер, а у вас Федун. Это как если бы у них был Роналду, а у вас Заболотный...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№123 Написал: Дарко Панчев N (Сегодня, 22:27) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Рубин»
Мы все с вами видим, что сегодняшний Спартак уже морально разлагается. Что с этим делать - непонятною
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№122 Написал: fd65 (Сегодня, 22:26) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Масимо -верим!!!!!! И тд и тп......Как оказалось , что Масимо, что ни Масимо (Валеры, Алени, Стасы и пр.) не дадут результат при этом хозяине... Какие то половинчатые решения на трансфере- то берем, то не берем очередную постаревшую звезду....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№121 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Черный Лис
Ну давай подумаем...

Давай.. У коней ушло сколько? А сколько больные? А кого взяли? Играют? Да, почему-то играют!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№120 Написал: украб (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (4)

лапочкинклаб слаб
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№119 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Милан»
норм сыграли, показали всей гейРопе как, р.кие умеют играть футьбель satisfied ждем остальных...
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№118 Написал: Ironhorse Пенза (Сегодня, 22:22) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот объясните мне пожалуйста, зачем отбираться в еврокубки и там обсираться? Из года в год одно и то же. Ваш уровень 8-10 место в чемпионате, там и боритесь, нахрен вы лезите куда то дальше?


--------------------
Я никогда не устану повторять...
Регистрация: 1.08.2009 [жалоба]
№117 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:21) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Volodia379,
Динамо хорошо они даже не знают, что такое еврокубки
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№116 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:19) #
  • +4
  •  (6)

Ни чего удивительного нет! Уже сколько лет Спартак в еврокубках получает по ушам ото всех кому не лень!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№115 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
online

Минусуйте.. Потом посмотрим, не пойму, сколько можно "Каррера-верить"?! Время расставит всё по местам, а то "состав плохой".. Ну-ну.. Может ему Месси с Роналдо надо купить?!

Ну давай подумаем...Тренер, хочешь усиления? А давай мы лучше продадим ведущего игрока, ведь в ЛЧ не играем? А взамен возьмем Еременко. Не знаешь, кто это? Ну мы то знаем...ладно, возьмем еще Терри, согласен? Ну, не возьмем...так, просто объявим...
Хочешь избавиться от Глушакова? Ну не, он же капитан, и в команде с авторитетом, к тому же 30 лямов за него никто не хочет платить... Мирись мирись и больше не дерись, дорогой товарищ Массимо...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№114 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:17) #
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online

Цитата: сынок
перед тем как писать вникай в дела клуба и что там происходит...

Типа там уже год что-то происходит?! А что ж тренер главный не разрулит никак? Селекция никакая (вопрос к Родионову), игроки деградируют и кто виноват тогда? Федун?! Ну, тогда ничего поделать нельзя, клуб он не продаст..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№113 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: сынок

а с этим никто и не спорит...ну дураком выставят карреру и он уйдет...а он просто дипломат...может потом расскажет как ему навязали рианчо и т д.

Обычно подписывают документ о не разглашении приватной информации, да и тренер, который дерьмом обольёт хоть одну команду, которую он тренировал до этого, моментально потеряет репутацию и только на чемпионате водокачки будет тренировать, поэтому итальянец ничего не расскажет. А игры у вас нету с 1-го тура РПЛ (сколько "Спартак" забил с игры?). Поэтому, почему Каррера должен был 100% выигрывать Рапид в гостях, непонятно, тем более с его-то составом.

До зимы нужно держать Карреру точно, но на всякий случай искать варианты замены уже сейчас, если ситуация не изменится.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№112 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:15) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
СуперШтангист,
Федуну нужны бабки,атрибутика с Глушаковым лучше продается,чем с Расказовым, а на результат судья повлияет
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№111 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Свиное убожество.... Клуб имени раба и педераста. Только евроочки разбазаривают со всякими "колхозами".
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№110 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (2)

sparwik53,
Вы обещали мне что-то напомнить после матчей. Есть ещё желание?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№109 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смешно. Выебанные пилотки глумяться над выебанными свиньями.
Люди, очнитесь, вы звери.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№108 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
А ты не веришь?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№107 Написал: nedva Russia (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как ни странно, у меня нет претензий к игрокам. Играть под руководством такого тренера и у меня не было бы желания. Ни тактики, ни мысли, ни сыгранности. Ничего. Удивительно, как за несколько месяцев можно перессориться чуть ли не со всеми игроками, тренерами, помощниками... Уж быстрее бы поссорился с руководством! Арнольдыч, пока не поздно возвращай Пилипчука или очередной сезон профукаем! Даже не представляю, что нас ждёт в дерби...
Массимо, если ты мужик, уйди сам , пожалуйста! Или будешь слышать : Va fanculo!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№106 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 22:12) #
  • -7
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Минусуйте.. Потом посмотрим, не пойму, сколько можно "Каррера-верить"?! Время расставит всё по местам, а то "состав плохой".. Ну-ну.. Может ему Месси с Роналдо надо купить?! Жаль Рахимов ушёл в Терек, вот он - тренер!

перед тем как писать вникай в дела клуба и что там происходит...
вот на вас как раз такая хрень и рассчитана
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№105 Написал: honey (Сегодня, 22:11) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
honey,

Я с телефона,цитировать почему-то не могу,может глюк.А по поводу вчера,ну так снова напишу.Наши команды на фоне чехов,австрийцев,не лучше смотрятся.Наш уровень РПЛ.

А я говорил, что это не так? Вы просто все поголовно начали говном поливать.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№104 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: сынок

пришел рианчо ...чем он знаменит...а тем что подтаскивает молодежь к составу а для чего это нужно...все просто...федуну нужны игроки на продажу...вот и весь расклад...массимо результат давал и не заморачивался с молодежью не готовой...
и второе на счет замен...которые массимо не делает...или делает с опозданием...все гораздо проще...и вытекает из первого...он просто показывает на что способна молодежь и когда нас топят потому что молодежь должна играть...и начинает делать замены...Спартак начинает играть...) хотели рошу отлично вот он вам играет))

Как-то странно, с вашим-то бюджетом молодняк на продажу готовить. У итальянца полкоманды - это просто дилетанты, Адриано, Зе Луиш, Самедов, Глушаков, Комбаров, Попов, или молодёжь надо начинать с РПЛ подтягивать, а не с ЕК, это наоборот их может сломать, ибо оплёвывать их будут куда сильнее, чем после проигрыша Зениту какому-нибудь.
Уже 100 раз говорилось, что дело в вашем менеджменте и "элитных" болельщиков, вкупе с "журналистами" типа Рабинера, которых другие команды не подпускают и на пушечный выстрел, хотя у питерских конечно была своя история с Деньгисовым.
Пока командой негласно рулит эта свора, которая влияет на Федуна, а тот в свою очередь на тренерский штаб, так и будет у ваз шатание из стороны в сторону, как походка у нажравшегося алкаша.

а с этим никто и не спорит...но дураком выставят карреру и он уйдет...а он просто дипломат...может потом расскажет как ему навязали рианчо и т д.
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№103 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:09) #
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Минусуйте.. Потом посмотрим, не пойму, сколько можно "Каррера-верить"?! Время расставит всё по местам, а то "состав плохой".. Ну-ну.. Может ему Месси с Роналдо надо купить?! Жаль Рахимов ушёл в Терек, вот он - тренер!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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