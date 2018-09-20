Леонид Федун отказался комментировать поражение "Спартака" от "Рапида" (видео)

Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался прокомментировать поражение команды от "Рапида" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.Отметим, что в стартовом составе красно-белых вышло четыре воспитанника. "Спартак" проиграл венскому клубу со счетом 0:2.