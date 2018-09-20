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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Леонид Федун отказался комментировать поражение "Спартака" от "Рапида" (видео)
Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался прокомментировать поражение команды от "Рапида" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.
Отметим, что в стартовом составе красно-белых вышло четыре воспитанника. "Спартак" проиграл венскому клубу со счетом 0:2.
Отметим, что в стартовом составе красно-белых вышло четыре воспитанника. "Спартак" проиграл венскому клубу со счетом 0:2.
#РапидСпартак Федун отказался общаться после матча с "Рапидом" pic.twitter.com/Tl0B69g11k— СЭ Спартак (@spartak_se) September 20, 2018
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