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Леонид Федун отказался комментировать поражение "Спартака" от "Рапида" (видео)

Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался прокомментировать поражение команды от "Рапида" в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что в стартовом составе красно-белых вышло четыре воспитанника. "Спартак" проиграл венскому клубу со счетом 0:2.

Теги: Федун Спартак Рапид Видео
Сегодня, 22:02
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№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Федун, спаси Команду- избавь Спартак от себя.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:25) #
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online

А че он скажет? У мужика сейчас в голове ромашка - кого убирать, кто прав, кто виноват? Откуда в команде гниль пошла?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Aseev Valeri
А что комментировать, если спартак-большая свинная жопа.

ГЫ
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: хвасон228 хвасон228 (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
А что тут комментировать? Пошел думать когда выгонять карреру в понедельник? или до зимы потерпеть) Зная какой Федун терпила то до зимы будем над этим каррерой "угорать"(((((((
Регистрация: 21.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Динамо» М
а почему ташаев не помогает ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№8 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Реал»
А что комментировать, если спартак-большая свинная жопа.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже с полными штанами проблем вышел
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тут не говорить надо ,а кричать,орать, унылое зрелище.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 22:08) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Федун гр*** . Какой навырезано-->вырезано полуфинал с таким составом ? Что б ты утонул в бочке Лукойла , жмотяра scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:07) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
В Спартаке все видимо далеко зашло, а-ля Зенит-2012. Если Спартак и коням сольет, то у руководства клуба останется два выхода: уволить тренера или поменять половину команды. Первое дешевле, но есть риск что всякие Глушаковы почувствуют себя хозяевами жизни. Второе надежнее, но жадность Федуна...к тому же, не факт, что сам Каррера, которого регулярно прокатывают с усилением, хочет оставаться, может он во снах уже видит себя в Аталанте...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 22:07) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Федун , продай Спартак....Петя Авен который год ждет.... Еврей всяко разно лучше хохла управиться....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:05) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Величайшие проиграли гранду.Бывает. joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: Александр Тверь (Сегодня, 22:04) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что он может сказать, если на поле Зе Говнюк. Каррера за говнюков.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
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