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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Кафельников закрыл Твиттер после поражения "Спартака" от "Рапида"
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что в случае поражения красно-белых от "Рапида" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы закроет свой Твиттер для открытого доступа.
"Заявляю официально, и это не хайп! Если мы в четверг проиграем "Рапиду", и на поле в течение всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой Твиттер на 9 месяцев", - написал Кафельников в Твиттере 19 сентября.
"#ЗаМассимо" написал Кафельников и закрыл аккаунт.
"Заявляю официально, и это не хайп! Если мы в четверг проиграем "Рапиду", и на поле в течение всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой Твиттер на 9 месяцев", - написал Кафельников в Твиттере 19 сентября.
"#ЗаМассимо" написал Кафельников и закрыл аккаунт.
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