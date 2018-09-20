Евгений Кафельников закрыл Твиттер после поражения "Спартака" от "Рапида"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что в случае поражения красно-белых от "Рапида" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы закроет свой Твиттер для открытого доступа."Заявляю официально, и это не хайп! Если мы в четверг проиграем "Рапиду", и на поле в течение всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой Твиттер на 9 месяцев", - написал Кафельников в Твиттере 19 сентября."#ЗаМассимо" написал Кафельников и закрыл аккаунт.