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Евгений Кафельников закрыл Твиттер после поражения "Спартака" от "Рапида"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что в случае поражения красно-белых от "Рапида" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы закроет свой Твиттер для открытого доступа.

"Заявляю официально, и это не хайп! Если мы в четверг проиграем "Рапиду", и на поле в течение всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой Твиттер на 9 месяцев", - написал Кафельников в Твиттере 19 сентября.

"#ЗаМассимо" написал Кафельников и закрыл аккаунт.
Теги: Кафельников Спартак Рапид
Сегодня, 22:23
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(2)
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 22:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
За ***#симо.... , и открывай чат....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: shlepsik Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кому ты нужен?
Регистрация: 27.08.2011 [жалоба]
№2 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 22:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
#ЗаМассимо stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть слово сдержал. Теперь будет постить в Инстаграмме и Вконтакте
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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