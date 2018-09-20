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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: сегодняшнюю структуру внутри "Спартака" нужно под корень менять
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рапида" (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
- О результате:
Абсолютно ожидаемый итог встречи. Что-то в команде происходит совсем болезненное, а самое главное - глаза не горят у игроков, только 2-3 человека бегают с желанием, а остальные будто вымучивают из себя. Полное отсутствие скорости игры, передачи мячи, отборе... если в начале матча команда как-то двигалась, то к концу первого тайма австрийцы полностью забрали инициативу, начали поддушивать "Спартак"... и всё закончилось так, как закончилось.
- О происходящем внутри "Спартака":
Думаю, в первую очередь это результат того, что при больших вложениях хозяин клуба не видит отдачи и, как следствие, перспективы. Отсюда уже начинаются поиски виновных, перекладывания ответственности на другого... мне кажется, что сегодняшнюю структуру внутри клуба нужно просто под корень менять.
- О том, идёт ли дело к увольнению Массимо Карреры:
Футбол всегда подразумевает увольнение тренера, особенно когда ты находишься в сказочных условиях, а результат даёшь ниже среднего. Со спортивной точки зрения для руководства отдача практически нулевая, хотя хозяевами клуба в этом направлении сделано многое. Было вымученное чемпионство на фарте. Даже в том сезоне Кубок России был практически в руках, но проиграли команде, которая развалилась через месяц. В этом сезоне в Лигу чемпионов не попали, в Лиге Европы сразу же получили, во внутреннем первенстве игры нет, если есть победы - с разницей в один мяч, да и победы всегда дискуссионные. Мне кажется, что учитывая сказочные условия, в которых работают тренер и игроки, отдача должна быть гораздо больше.
- О будущем Карреры:
Прежде чем эмоционально выгонять тренера, а я думаю, что такие мысли хозяина клуба посещают, ведь это логично и правильно, нужно понять: а кто вместо Карреры? Об увольнении говорят многие, но фамилий потенциальных сменщиков не называют. И здесь как бы не спуститься от плохого к худшему...
Я вообще даже слухов никаких не слышал о вероятном сменщике Карреры. Если мы говорим о большим клубах, то вокруг них всегда ходят слухи о нескольких кандидатурах на пост тренера. А здесь все понимают, что тренер не на своём месте, он конфликтует с подопечными, но слухов про нового тренера нет. Клубу правильно было бы намекнуть хотя бы болельщикам, кто может его заменить. Я, например, сейчас вообще ни одной кандидатуры назвать не могу.
- О результате:
Абсолютно ожидаемый итог встречи. Что-то в команде происходит совсем болезненное, а самое главное - глаза не горят у игроков, только 2-3 человека бегают с желанием, а остальные будто вымучивают из себя. Полное отсутствие скорости игры, передачи мячи, отборе... если в начале матча команда как-то двигалась, то к концу первого тайма австрийцы полностью забрали инициативу, начали поддушивать "Спартак"... и всё закончилось так, как закончилось.
- О происходящем внутри "Спартака":
Думаю, в первую очередь это результат того, что при больших вложениях хозяин клуба не видит отдачи и, как следствие, перспективы. Отсюда уже начинаются поиски виновных, перекладывания ответственности на другого... мне кажется, что сегодняшнюю структуру внутри клуба нужно просто под корень менять.
- О том, идёт ли дело к увольнению Массимо Карреры:
Футбол всегда подразумевает увольнение тренера, особенно когда ты находишься в сказочных условиях, а результат даёшь ниже среднего. Со спортивной точки зрения для руководства отдача практически нулевая, хотя хозяевами клуба в этом направлении сделано многое. Было вымученное чемпионство на фарте. Даже в том сезоне Кубок России был практически в руках, но проиграли команде, которая развалилась через месяц. В этом сезоне в Лигу чемпионов не попали, в Лиге Европы сразу же получили, во внутреннем первенстве игры нет, если есть победы - с разницей в один мяч, да и победы всегда дискуссионные. Мне кажется, что учитывая сказочные условия, в которых работают тренер и игроки, отдача должна быть гораздо больше.
- О будущем Карреры:
Прежде чем эмоционально выгонять тренера, а я думаю, что такие мысли хозяина клуба посещают, ведь это логично и правильно, нужно понять: а кто вместо Карреры? Об увольнении говорят многие, но фамилий потенциальных сменщиков не называют. И здесь как бы не спуститься от плохого к худшему...
Я вообще даже слухов никаких не слышал о вероятном сменщике Карреры. Если мы говорим о большим клубах, то вокруг них всегда ходят слухи о нескольких кандидатурах на пост тренера. А здесь все понимают, что тренер не на своём месте, он конфликтует с подопечными, но слухов про нового тренера нет. Клубу правильно было бы намекнуть хотя бы болельщикам, кто может его заменить. Я, например, сейчас вообще ни одной кандидатуры назвать не могу.
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