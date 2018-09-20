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Массимо Каррера рассказал, готов ли он к отставке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Рапида" (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о возможной отставке.

- "Спартак" проиграл два матча подряд. Впереди матч с ЦСКА в чемпионате России. Вы готовы к отставке в случае поражения в дерби?

- Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.

- Несмотря на результат, у вас есть желание строить команду и работать дальше?

- Конечно, я имею желание продолжать работать в команде. Почему я не должен иметь это желание?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Рапид спа
Сегодня, 22:32
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
имею желание но не имею возможностей(С)
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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