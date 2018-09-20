Массимо Каррера рассказал, готов ли он к отставке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Рапида" (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о возможной отставке.- Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.- Конечно, я имею желание продолжать работать в команде. Почему я не должен иметь это желание?