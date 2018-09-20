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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:53
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
Неприятности продолжаются. Лайки, отстранения, поражение от "Рапида", а впереди - дерби с ЦСКА...
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Массимо Каррера: мама Адриано чувствует себя плохо, он не мог сыграть с "Ахматом" весь матч (4)
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Массимо Каррера рассказал, готов ли он к отставке
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Рапида" (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о возможной отставке.
- "Спартак" проиграл два матча подряд. Впереди матч с ЦСКА в чемпионате России. Вы готовы к отставке в случае поражения в дерби?
- Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.
- Несмотря на результат, у вас есть желание строить команду и работать дальше?
- Конечно, я имею желание продолжать работать в команде. Почему я не должен иметь это желание?
"Спорт-Экспресс"
- "Спартак" проиграл два матча подряд. Впереди матч с ЦСКА в чемпионате России. Вы готовы к отставке в случае поражения в дерби?
- Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.
- Несмотря на результат, у вас есть желание строить команду и работать дальше?
- Конечно, я имею желание продолжать работать в команде. Почему я не должен иметь это желание?
"Спорт-Экспресс"
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