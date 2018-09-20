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"Спартак" забил с игры лишь в одном из десяти матчей сезона

"Спартак" уступил "Рапиду" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (0:2).

Это был 10-й официальный матч москвичей в новом сезоне, лишь в одной встрече "Спартак" смог забить гол с игры.

Это случилось в гостевом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3). Тогда красно-белые забили два мяча с игры.

Все 6 голов "Спартака" в РПЛ были забиты после стандартных положений.

Кроме того, по данным УЕФА, в матче с "Рапидом" "Спартак" нанес всего четыре удара по воротам соперника, два из которых пришлись в створ.

Sports
Теги: Спартак
Вчера, 23:31
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№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Вчера, 23:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и что же !!!
Тогда Спартак - Гроссмейстер Стандартов ,а это Большой маленький плюсик!


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Вчера, 23:50) #
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так судья зачем в нашем чемпе?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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