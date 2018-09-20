"Спартак" забил с игры лишь в одном из десяти матчей сезона

"Спартак" уступил "Рапиду" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (0:2).Это был 10-й официальный матч москвичей в новом сезоне, лишь в одной встрече "Спартак" смог забить гол с игры.Это случилось в гостевом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3). Тогда красно-белые забили два мяча с игры.Все 6 голов "Спартака" в РПЛ были забиты после стандартных положений.Кроме того, по данным УЕФА, в матче с "Рапидом" "Спартак" нанес всего четыре удара по воротам соперника, два из которых пришлись в створ.