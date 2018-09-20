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"Зенит" упустил победу над "Копенгагеном"

"Зенит" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы не сумел удержать победу над "Копенгагеном". Встреча закончилась вничью.

Лига Европы

1 тур

"Копенгаген" – "Зенит" 1:1

Голы: Сотириу, 63 - Мак, 44.

"Копенгаген": Йоронен, Бьелланд, Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Сков, Фишер, Томсен (Фальк, 61), Зека, Сотириу (Грегуш, 77), Ндойе.

"Зенит": Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Анюков, Паредес, Кузяев (Заболотный, 89), Ерохин, Мак (Маркизио, 58), Дриусси (Шатов, 79), Дзюба.

Предупреждения: Бойлесен, 37, Бьелланд, 69, Дзюба, 90.
Теги: Копенгаген Зенит
Вчера, 23:53
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(1)
№25 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:25) #
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  •  (4)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
То классно играет, то полное «дерево»

если бы Ерохин был еще и техничным, он бы играл не в РПЛ


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№24 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:21) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Я просто хуеею от Ерохина... Ни как не могу понять что за ногомячист такой. То классно играет, то полное «дерево». Пора бы уже «устаканиться» как-то и не ипать нам мозг.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№23 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 00:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: love zina in a point
Цитата: Черный Лис
Про победу Краснодара забыл.

Какой Краснодар? Краснодарский? А разве они тоже играют в еврокубках?

С какого стульчака, ты такой начитанный,рухнул ??? flushed


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" Спартак вернулся !!! " ( Рейн-ибн-Гольд )
Регистрация: 3.06.2012 [жалоба]
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Непонятен Семак: если хочешь выиграть, почему последнюю замену делаешь на 86 минуте?

не первый раз такое наблюдаю за Семаком...он будто в сомнении постоянно - то ли счёт удерживать, то ли дожимать....теряет время и замены какие-то скомканные получаются.
А по игре - результат приемлимый, но играем практически одним составом, график очень тяжёлый, нужна ротация...жду Кокорина и Мамману.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№21 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Дриусси молодец, у него мечта, обыграть один в один всех, как Пеле или Гарринча...и потери

а кто пас голевой выдал? Кто по всей линии атаки бегал, мячи выцарапывал? Зачем его СБС убрал непонятно.
Две замены: Себа моменты имеет не забивает, но отдает, Мак не имеет моментов, но забивает


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№20 Написал: нетрал (Сегодня, 00:07) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
мясной заголовок !не упустил а сыграл в ничью ...упустил это когда на 95 минуте гол!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№19 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 00:03) #
  • -5
  •  (7)

Усталые сборники, деревянный Ерохин, ужасный Дриусси.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№18 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:03) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хер с этим Гагеном, важнее сделать Локо...Дзюба уставший, может стоило его оставить, Дриусси молодец, у него мечта, обыграть один в один всех, как Пеле или Гарринча...и потери за потерей а команда физкультурой....Смольников, отдельно...на другую позицию, по здоровью лось, но защитник хуе...й...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:01) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
о заменам не первый матч вопросы

Да, тем более и мы, и Чердак видим, что Кузя с Ерохой сдохли, а Богданыч не видит.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 00:00) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
FC VOLGA,

Ну слаба по сравнению с топ 5 лиг,а вот с другими чуть выше или один уровень.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№15 Написал: love zina in a point (Сегодня, 00:00) #
  • -9
  •  (9)

Цитата: Черный Лис
Про победу Краснодара забыл.

Какой Краснодар? Краснодарский? А разве они тоже играют в еврокубках?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№14 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:59) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Непонятен Семак: если хочешь выиграть, почему последнюю замену делаешь на 86 минуте???????? ЭТО ЧТО????

по заменам не первый матч вопросы


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№13 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально...
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: love zina in a point
online

Не слишком веселое начало для российских клубов на евро арене. Два поражения, и две ничьи не от самых сильных клубов старого света.

Про победу Краснодара забыл. Учитывая, что все пять матчей игрались на выезде - нормальные показатели.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Antip7 (Вчера, 23:57) #
  • +6
  •  (8)
online

После сборной не перенастроились.. загонял Черчес сборников
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:57) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наши как всегда, включились на полную, когда или проигрывают, или упустили победу. Еще бы минут 10 и дожали бы.
Непонятен Семак: если хочешь выиграть, почему последнюю замену делаешь на 86 минуте???????? ЭТО ЧТО????
Так то матч хороший, но бывает проседаем.
И бросилась в глаза усталость многих игроков.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:57) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Я же писал,статистами будем в Европе,наше все РПЛ,будем там вариться.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: LLIHyp СПб (Вчера, 23:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И группу в Ле посмотреть нельзя , какие то иероглифы. На этом сайте кроме сплетен про глушакова еще что-то есть?
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Вчера, 23:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Тяжелый матч. Перебегали нас датчане. И сколько моментов запорол Ерохин.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№6 Написал: daveG MO (Вчера, 23:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сложная игра, к сожалению, не все в оптимальных кондициях
Шатов вошёл и растворился на поле (( Кузяева раньше менять надо было


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: Tokio581 (Вчера, 23:56) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормально катнули. Главные игры впереди
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Вчера, 23:56) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Волга НН»
С такой игрой он не упустил победу ,а кровью и потом вымучил ничью.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№3 Написал: love zina in a point (Вчера, 23:56) #
  • -5
  •  (7)

Не слишком веселое начало для российских клубов на евро арене. Два поражения, и две ничьи не от самых сильных клубов старого света.
Неужели РФПЛ так слаба?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:55) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, немного не повезло. Но выездная ничья с неуступчивым Копенгагеном - скорее положительный результат.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: LLIHyp СПб (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а что не указана замена на грека и ЖК ему?
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
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