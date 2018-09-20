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"Милан" с минимальным счетом победил "Дюделанж"

"Милан" с минимальным счетом обыграл "Дюделанж" в матче группового турнира Лиги Европы - 1:0.

Лига Европы

1 тур

"Дюделанж" – "Милан" 0:1

Голы: Игуаин, 59

"Дюделанж": Фрисинг, Эль-Рити (Мелисс, 80), Премпе, Мальже (Йорданов, 84), Шнелль, Стелвиу (Штумпф, 75), Круска, Штольц, Кутюрье, Синани, Тюрпель

"Милан": Рейна, Романьоли, Абате, Кальдара, Лашальт, Бертолаччи (Кессье, 77), Бакайоко, Маури (Чалханоглу, 80), Кастильехо, Борини (Халилович, 88), Игуаин

Предупреждения: Абате, 11, Романьоли, 39, Премпе, 56, Мальже, 58

"Динамо" З – "Фенербахче" 4:1

Голы: Шуньич, 17, Хайрович, 27, Нойштедтер, 47, Хайрович, 57, Ольмо, 60

"Динамо" З: Ливакович, Ррахмани, Дилавер, Теофиль-Катерин, Стоянович, Шуньич, Гояк, Ольмо, Хайрович (Думбия, 82), Гавранович (Будимир, 85), Оршич (Кондзёр, 76)

"Фенербахче": Текин, Озбайраклы, Кейбаши, Нойштедтер, Рейес, Эльмас, Потук (Слимани, 80), Топал, Шахешух (Алыджы, 65), Фрей, Бензия (Жаилсон, 65)

Предупреждения: Хайрович, 44, Кейбаши, 63, Гояк, 63, Эльмас, 69, Шуньич, 77
Теги: Милан
Вчера, 23:57
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