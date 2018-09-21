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"Арсенал" забил четыре гола "Ворскле"

"Арсенал" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Ворсклу" со счетом 4:2.

Лига Европы

Группа E

"Арсенал" (Англия) - "Ворскла" (Украина) - 4:2

Голы: Обамеянг, 32 (1:0). Уэлбек, 48 (2:0). Обамеянг, 56 (3:0). Езил, 74 (4:0). Чеснаков, 77 (4:1). Шарпар, 90+4 (4:2).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Монреаль, Папастатопулос, Холдинг, Мхитарян, Эль-Нени, Торрейра (Езил, 57), Уэлбек, Обамеянг (Гендузи, 57), Ивоби.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Артур, Ребенок, Чеснаков, Кобахидзе (Сергийчук, 77), Шарпар, Кравченко (Скляр, 70), Кулач (Карека, 75), Коломоец.

Предупреждение: Шарпар, 19.
Теги: Арсенал Ворскла
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№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 00:29) #
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Ребенка то зачем на поле выпустили?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
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