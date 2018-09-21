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Капитан украинской "Ворсклы" умылся собственной слюной (видео)

"Ворскла" проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.

Перед началом встречи капитан украинского клуба Владимир Чеснаков перед выходом на поле умылся собственной слюной. Момент попал в телетрансляцию. Чеснаков забил один из голов в ворота лондонского клуба.

Теги: Ворскла Видео
Сегодня, 00:06
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(1)
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Может он своей волшебной слюны и луишу с рошей нацедит?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 00:16) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Свиньи они свиньи, что поделаешь то=)


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 00:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
все дорого?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 00:10) #
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  •  (4)

Зато своим, ничего чужого. И в плиту газовую сам себе напердит.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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