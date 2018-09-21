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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Капитан украинской "Ворсклы" умылся собственной слюной (видео)
"Ворскла" проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.
Перед началом встречи капитан украинского клуба Владимир Чеснаков перед выходом на поле умылся собственной слюной. Момент попал в телетрансляцию. Чеснаков забил один из голов в ворота лондонского клуба.
Перед началом встречи капитан украинского клуба Владимир Чеснаков перед выходом на поле умылся собственной слюной. Момент попал в телетрансляцию. Чеснаков забил один из голов в ворота лондонского клуба.
Неожиданно... Телеоператор направил камеру на капитана "Ворсклы" Чеснакова, а @Pagolo сделал видеозапись. Я такое вижу впервые ??? #АрсеналВорскла #разплюнуть pic.twitter.com/aKsA8XhmE5— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) September 20, 2018
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