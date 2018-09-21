Капитан украинской "Ворсклы" умылся собственной слюной (видео)

"Ворскла" проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.Перед началом встречи капитан украинского клуба Владимир Чеснаков перед выходом на поле умылся собственной слюной. Момент попал в телетрансляцию. Чеснаков забил один из голов в ворота лондонского клуба.