"Рапид": запрета на продажу билетов россиянам из-за гражданства не было

"Рапид" не запрещал гражданам России приобретать билеты на матч группового этапа Лиги Европы со "Спартаком".Напомним, что по решению УЕФА "Спартаку" запрещено продавать билеты своим болельщикам на два гостевых еврокубковых матча.Несколько десятков болельщиков красно-белых оказались сегодня на стадионе в Вене и наблюдали за поражением своей команды со счетом 0:2."Мы знали, что "Спартак" не продавал билеты своим болельщикам на этот матч. Также мы знали, что около 300 российских болельщиков все-таки собирались приехать в Вену на игру. Полиция попросила наш клуб не продавать билеты тем людям, которые могли бы спровоцировать какие-то беспорядки. Запрета на продажу билетов россиянам по признаку их гражданства не было. И мы дали подобные указания нашим кассирам", — сообщили в австрийском клубе.