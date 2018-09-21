Новости партнеров

Василий Уткин: "Спартак" - самое большое разочарование на старте еврокубков

Известный телекомментатор Василий Уткин прокомментировал гостевое поражение "Спартака" от "Рапида" (0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Спартак" избежал разгрома, но его игру на старте еврокубков смело могу назвать самым большим разочарованием. Не видя игры "Краснодара" (хотя что там, там победа) и не дожидаясь результата "Зенита" в Дании. Хуже "Локомотива", тот хоть понятно, что в глубокой… кризисе. И при этом ещё и в первом тайме были совсем не стыдные почти полчаса. Увы, гораздо хуже "Локомотива".

Один гол — когда полузащитник сугубо оборонительного плана Тимофеев, казалось бы — простая терьерская задача, по вкусу и по плечу, держи своего — вдруг мечется, теряет игрока и становится чем-то вроде сдвинутой мебели посреди освобождённой для танцев комнаты, у которой куда ни ткнись, острый угол. Бедный Тимофеев перед этим рикошетом потерялся не один, а два или три раза за пару секунд. Второй гол просто коллективное позорище. Четыре защитника на своей половине и один форвард, получающий пас в разрез и убегающий чуть не с центра поля. Как это возможно?

Креатив средней линии равен нулю. Главный и единственный сочинитель в "Спартаке" — левый защитник Мельгарехо. Зе Луиш — надёжное устройство по переводу опасных моментов в удары от ворот соперника. Надёжное — и стильное. Бедный юный Игнатов, уместный в последние минуты, как подруга детства в мужской бане.

И главное – "Спартак" дохлый в последние полчаса игры. Такое состояние у Довлатова женщина живописала поутру протрезвевшему любовнику: "Он не стоял и даже не лежал, он валялся". И это в момент, когда, судя по всему, тренерский штаб предполагал, что команда наберет ход. Не за что зацепиться. Даже углы у ромбика какие-то круглые", — написал Уткин у себя в телеграме.
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 01:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 01:33) #
  • -1
  •  (3)

Справедливо, Спартак расстроил, никакой осмысленности в созидании, игроки не понимают друг друга
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.