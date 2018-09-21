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Главный тренер "Рапида": результат нельзя назвать полноценным

Главный тренер австрийского "Рапида" Горан Джуричин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы.

"Мы знали, что у "Спартака"есть дисквалификации, в частности Луиза Адриано, а также что Глушаков и Ещенко тоже не приехали. - И да, мы были в курсе причины, почему не приехали Глушаков и Ещенко. В итоге пять-шесть игроков самого высшего уровня не приехали. Поэтому сегодняшний результат нельзя назвать полноценным.

Но мы действительно хорошо подготовились. Знали, что Зе Луиш умеет хорошо принимать мяч и двигаться к воротам. Знали, что Джикия – классный игрок, который может устранять проблемы. Мы хорошо разобрали "Спартак", поэтому победили", - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
Теги: Рапид Спартак
Сегодня, 04:19
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