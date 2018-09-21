Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери стал автором рекорда по итогам победы команды в домашнем поединке с "Ворсклой" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы (4:2).Победа над украинским клубом стала для испанского специалиста 32-й в этом турнире. По этому показателю он единолично занимает первое место среди тренеров.Эмери также принадлежит рекорд по количеству побед в Лиге Европы. Под его руководством в период с 2014 по 2016 год "Севилья" трижды становилась триумфатором турнира.Любителям российского футбола Эмери хорошо известен по работе в московском "Спартаке".