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Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери стал автором рекорда по итогам победы команды в домашнем поединке с "Ворсклой" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы (4:2).

Победа над украинским клубом стала для испанского специалиста 32-й в этом турнире. По этому показателю он единолично занимает первое место среди тренеров.

Эмери также принадлежит рекорд по количеству побед в Лиге Европы. Под его руководством в период с 2014 по 2016 год "Севилья" трижды становилась триумфатором турнира.

Любителям российского футбола Эмери хорошо известен по работе в московском "Спартаке".

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Теги: Спартак Эмери Арсенал Ворскла
Сегодня, 12:16
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8
(1)
№8 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: anonymous
кто за Рошу 10 давал?


Федун давал. ))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 13:19) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Батька
Цитата: borlas
Сейчас на подходе следующий.
Федунгандон, ну вытащил ты опять счастливый билет, ну не проепи его как в прошлый раз.

согласен ... летом надо было Рошу (говорят давали 10 за него) , Хани (Турки тоже давали 8) ... Комбарика, Глушака, Ещенко .... сливать ... и покупать 1 форварда топового, ЦЗ (взяли Жиго молодцы) и Крайнего форварда типа Промес

кто за Рошу 10 давал? stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 13:05) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: borlas
Сейчас на подходе следующий.
Федунгандон, ну вытащил ты опять счастливый билет, ну не проепи его как в прошлый раз.

согласен ... летом надо было Рошу (говорят давали 10 за него) , Хани (Турки тоже давали 8) ... Комбарика, Глушака, Ещенко .... сливать ... и покупать 1 форварда топового, ЦЗ (взяли Жиго молодцы) и Крайнего форварда типа Промес
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: borlas (Сегодня, 12:34) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Батька
Хороший старт в карьере ему Спартак дал !! Успехов Унаи!!


Сейчас на подходе следующий.
Федунгандон, ну вытащил ты опять счастливый билет, ну не проепи его как в прошлый раз.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:33) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Валера и Каррера лучше


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 12:31) #
  • 0
  •  (4)
online

Хороший старт в карьере ему Спартак дал !! Успехов Унаи!!
Были и при тебе хорошие игры - 5-0 Крылья, 4-0 Динамо ... с Барсой на Камп Ноу 3-2 ... вели 1-2 !!! но много и провалов конечно было ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:23) #
  • +5
  •  (11)

Вовремя спам слил тренеришку. Чуть не убили карьеру талантливому коучу.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Реал»
Какого тренера чуть не сгнобили в нашей тошниловке... scream wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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