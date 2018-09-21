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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Гаджи Гаджиев: «Зенит» не действовал на своём максимуме, но играли они нормально
Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов», «Амкара», сборной СССР Гаджи Муслимович Гаджиев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info пояснил, что считает исход матча Лиги Европы «Копенгаген» - «Зенит» позитивным для российской команды
- Увиденное вами соответствовало вашим ожиданиям от «Зенита»?
- В целом результат позитивный. «Копенгаген» хорошая команда, а «Зенит» играл в гостях. В целом игра была равна. Возможно, было несколько больше острых моментов у ворот «Копенгагена», но у и ворот «Зенита» был ряд моментов, когда датчане могли спокойно забивать.
Не могу сказать, что «Зенит» действовал на максимальном уровне своих возможностей, но играли они нормально. В целом они продемонстрировали уровень, соответствующий их возможностям.
Самое главное в том, чтобы команда играла на уровне своих возможностей. Ведь часто каковы наши основные претензии к клубам, и к игрокам? Мы ведь не можем требовать и ожидать от наших игроков того, чтобы они на поле делали то, что делает Месси. Мы исходим из того, что, например, Кузяев должен играть на уровне своих возможностей. Это его профессиональная обязанность. Таковы требования профессионального футбола.
И нынешний «Зенит» и играет на уровне своих возможностей. Плюс или минус небольшие перепады – это всегда бывает.
- Связка в атаке Дзюба – Заболотный для вас интересное, перспективное решение?
- Сегодня матч начали в атаке Дзюба и Дриусси. Расчёт у Семака тут был правильный: он ставит одного мощного игрока, а другой выделяется не мощью а высоким исполнительским мастерством. При этом нельзя говорить, что Дзюба – отличается только своей мощью. Он и в пас играет прилично, и на поле ориентируется хорошо. Но при этом он всё же скорее своей мощью выделяется.
При такой разноплановой связке, конечно-же нам бы хотелось, чтобы они были хорошо между собой сыграны. Чтобы они эффективно взаимодействовали, использую сильные стороны друг друга.
Когда же на поле появляются два игрока примерно одного стиля – возможности вариаций взаимодействия ограничиваются. К примеру, у двух мощных футболистов в атаке есть свои преимущества. Но когда оно нужно? Например, когда нужно оказывать на соперников силовое давление. Когда у команды не пошла эффективная игра в пас.
Если пошла игра в пас – то Дриусси наверняка лучше Заболотного будет их раздавать. В этой конфигурации один может отойти назад, другой – придвинуться поглубже и отыграться через передачу. Ведь последнюю, голевую передачу отдал Дриусси в голевой комбинации. И такую, тонкую, голевую передачу… не то, чтобы Заболотный не смог её отдать в принципе – но ему это исполнить было бы сложнее. Это Дриусси наверняка исполнит лучше.
Поэтому Сергей Семак изначально и использовал связку Дзюба-Дриусси. А уже потом, когда либо наступило утомление, либо нужно было поменять характер, и действовать не через пас, а за счёт силового давления – забросов мяча за спину – тут и произошли изменения. Заболотный в принципе и бежит неплохо, и хорошо ведёт верховую борьбу. Так что в той ситуации выход Заболотного был логичен.
И мы видели, что у «Зенита» в конце матча было множество длинных передач за спину защитникам.
- Увиденное вами соответствовало вашим ожиданиям от «Зенита»?
- В целом результат позитивный. «Копенгаген» хорошая команда, а «Зенит» играл в гостях. В целом игра была равна. Возможно, было несколько больше острых моментов у ворот «Копенгагена», но у и ворот «Зенита» был ряд моментов, когда датчане могли спокойно забивать.
Не могу сказать, что «Зенит» действовал на максимальном уровне своих возможностей, но играли они нормально. В целом они продемонстрировали уровень, соответствующий их возможностям.
Самое главное в том, чтобы команда играла на уровне своих возможностей. Ведь часто каковы наши основные претензии к клубам, и к игрокам? Мы ведь не можем требовать и ожидать от наших игроков того, чтобы они на поле делали то, что делает Месси. Мы исходим из того, что, например, Кузяев должен играть на уровне своих возможностей. Это его профессиональная обязанность. Таковы требования профессионального футбола.
И нынешний «Зенит» и играет на уровне своих возможностей. Плюс или минус небольшие перепады – это всегда бывает.
- Связка в атаке Дзюба – Заболотный для вас интересное, перспективное решение?
- Сегодня матч начали в атаке Дзюба и Дриусси. Расчёт у Семака тут был правильный: он ставит одного мощного игрока, а другой выделяется не мощью а высоким исполнительским мастерством. При этом нельзя говорить, что Дзюба – отличается только своей мощью. Он и в пас играет прилично, и на поле ориентируется хорошо. Но при этом он всё же скорее своей мощью выделяется.
При такой разноплановой связке, конечно-же нам бы хотелось, чтобы они были хорошо между собой сыграны. Чтобы они эффективно взаимодействовали, использую сильные стороны друг друга.
Когда же на поле появляются два игрока примерно одного стиля – возможности вариаций взаимодействия ограничиваются. К примеру, у двух мощных футболистов в атаке есть свои преимущества. Но когда оно нужно? Например, когда нужно оказывать на соперников силовое давление. Когда у команды не пошла эффективная игра в пас.
Если пошла игра в пас – то Дриусси наверняка лучше Заболотного будет их раздавать. В этой конфигурации один может отойти назад, другой – придвинуться поглубже и отыграться через передачу. Ведь последнюю, голевую передачу отдал Дриусси в голевой комбинации. И такую, тонкую, голевую передачу… не то, чтобы Заболотный не смог её отдать в принципе – но ему это исполнить было бы сложнее. Это Дриусси наверняка исполнит лучше.
Поэтому Сергей Семак изначально и использовал связку Дзюба-Дриусси. А уже потом, когда либо наступило утомление, либо нужно было поменять характер, и действовать не через пас, а за счёт силового давления – забросов мяча за спину – тут и произошли изменения. Заболотный в принципе и бежит неплохо, и хорошо ведёт верховую борьбу. Так что в той ситуации выход Заболотного был логичен.
И мы видели, что у «Зенита» в конце матча было множество длинных передач за спину защитникам.
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