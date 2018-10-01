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"Спартак" с "Вильярреалом" рассудит немецкий арбитр, которого раскритиковал Слуцкий

Немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом будет обслуживать матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом".

Зиберт ранее судил ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между "Базелем" и "Витессом", и был раскритикован главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким, который заявил, что исход игры был предопределен ошибкой Зиберта и что арбитр решил будущее его команды в еврокубках.

UEFA
Теги: Спартак Вильярреал Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:19
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