"Спартак" с "Вильярреалом" рассудит немецкий арбитр, которого раскритиковал Слуцкий

Немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом будет обслуживать матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом".Зиберт ранее судил ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы между "Базелем" и "Витессом", и был раскритикован главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким, который заявил, что исход игры был предопределен ошибкой Зиберта и что арбитр решил будущее его команды в еврокубках.