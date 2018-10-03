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Роман Зобнин: у каждой команды бывают неудачные периоды, но мы работаем и стараемся все исправить

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы журналистов перед игрой Лиги Европы против "Вильярреала".

- Последние результаты не самые радужные, какова психологическая обстановка в команде?

- У каждой команды бывают неудачные периоды. Но мы все вместе пытаемся это исправить и работать только с позитивом.

- Смотрели ли вы вчерашний матч ЦСКА? И не считаете ли, что "Спартаку" стоит начать брать пример с армейцев?

- Я вообще не понимаю этот вопрос. У нас абсолютно разный футбол, разный стиль. Не знаю, что вам ответить.
Теги: Зобнин Спартак Вильярреал
Сегодня, 14:33
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