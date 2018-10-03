Роман Зобнин: у каждой команды бывают неудачные периоды, но мы работаем и стараемся все исправить

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы журналистов перед игрой Лиги Европы против "Вильярреала".- У каждой команды бывают неудачные периоды. Но мы все вместе пытаемся это исправить и работать только с позитивом.- Я вообще не понимаю этот вопрос. У нас абсолютно разный футбол, разный стиль. Не знаю, что вам ответить.