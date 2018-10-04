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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Промес возвращается. А начнёт ли возвращение "Спартак"? Анонс матчей наших в Лиге Европы
Сразу две российские команды встретятся с соперниками из сильнейшей (не путать с лучшей) лиги мира. Если верить букмекерам, то фаворитами в обоих матчах будут испанцы, но не безоговорочными. Также повышенное внимание российского болельщика привлечет матч «Зенита» против «Славии», где фаворитом является уже российская команда.
«Зенит» – «Славия», 19.55, «Матч ТВ», «Матч Премьер»
В гости к петербургскому клубу пожалует пражская «Славия», которая после 1-го тура группового этапа занимает первое место в группе С. Примечательно, что команды уже встречались в этом году, но в товарищеском матче, который прошел в далеком январе. Та встреча завершилась уверенной победой «Зенита» со счетом 5-1, но запомнилась она в первую очередь присутствием в составе гостей Мигеля Данни, который переходил в стан чехов как раз-таки из клуба с берегов Невы, а также Томаша Нецида, который, в свое время, так и не сумел раскрыться в московском «ЦСКА».
Много воды утекло с тех пор: Данни уехал доигрывать в родной «Маритиму», Нецид сейчас играет в клубе «Ден Хааг», который известен российскому болельщику тем, что там реанимировал свою карьеру Дмитрий Булыкин, а «Зенит» расстался с Роберто Манчини, возглавляющим на данный момент времени сборную Италии.
К этой встрече команды подходят с плохим настроением: «Зенит» в большинстве умудрился уступить «Анжи», а «Славия» проиграла «Банику», который играл в меньшинстве с 16-ой минуты из-за удаления Милана Бароша (да, того самого), но все равно сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Чехии. Подопечным Сергея Семака очень нужна победа, все-таки потеря очков в двух стартовых матчах может крайне негативно сказаться на дальнейших перспективах в этом розыгрыше Лиги Европы. Гости, в свою очередь,
наверняка будут довольны и одному заработанному очку в этой встрече, все-таки игра против фаворита группы, да и ситуация с травмированными, которых сразу 8 человек, рассчитывать на многое не позволяет. Если подытоживать вышесказанное, то следует отметить, что все в руках сине-бело-голубых, которым нужно очень ответственно подойти к этой игре и выполнить свое дело.
4 октября, 22:00, «Краснодар» - «Севилья», «Матч Премьер»
Когда Промес уезжал из России, он не обещал вернуться, но обстоятельства сложились так, что чуть больше чем через месяц после отъезда, Квинси возвращается в нашу страну. Голландец уже забивал на стадионе «Краснодара» в составе «Спартака», но нельзя сказать, что он является специалистом по этой команде. Безусловно, у Квинси будут расспрашивать о российском клубе, но и «быки» прекрасно знают, как играть против бывшего лидера «красно-белых». У Промеса пока что продолжается процесс адаптации, голландец пока получает очень мало игрового времени, так что лучшего шанса, чем игра против клуба Российской Премьер-Лиги, в которой он провел несколько лет, представить очень тяжело.
Одержав достаточно уверенные победы в первом туре, обе команды зарекомендовали себя как главные фавориты группы J, так что это противостояние можно окрестить битвой за первое место. Да и на внутренней арене коллективы сейчас выступают достаточно успешно, одержав несколько важных побед за последние недели, а «Севилья» и вовсе прибила «Реал» со счетом 3-0. Нет сомнений в том, что игра будет крайне интересной, учитывая предрасположенность клубов к игре в атаке. Тяжелый экзамен простоит подопечным Мусаева, но у них есть шансы на то, чтобы набрать еще три очка в группе. В своё время «Краснодар» заявил о себе как о еврокубковой величине как раз в домашнем матче с испанским клубом, когда разгромил «Реал Сосьедад».
Мурад Мусаев: подстраиваться под "Севилью" не планируем - будем играть в свой футбол
4 октября, 22:00, «Спартак» – «Вильярреал», «Матч ТВ»
У каждой футбольной команды есть какое-то прозвище, которое идет с ней всегда бок о бок. У «Вильярреала» этим прозвищем является «желтая субмарина», ну или «желтая подводная лодка». Да, я подвожу к тому, что учитывая нынешнее состояние москвичей, обе команды тянутся ко дну, но кто-то в метафорическом смысле, а кто-то в прямом. Кроме шуток, за «красно-белых» в последнее время очень тревожно, все-таки за кого бы каждый из нас ни болел на внутренней арене, то в еврокубках важно набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА, чтобы делегировать в них как можно больше команд.
Но все-таки я призываю отгонять от себя пессимистичные мысли, ведь и у «Вильярреала» на данном отрезке сезона не все так гладко: не очень уверенная игра на внутренней арене (всего лишь 8 очков за 7 матчей и поражение в последнем матче у себя дома от «Вальядолида), упущенная победа над «Рейнджерс» в первом туре группового этапа, да и в целом не самое лучшее состояние команды. Если «Спартак» вновь проиграет, то про еврокубковую весну можно будет уже постепенно забывать, а Глушаков и Ещенко могут злорадствовать над тем, что у Карреры без них ничего не выходит.
Качество игры в исполнении команд пока что вызывает сомнения, но на поле, может быть, будет игрок, каждое касание которого настоящее волшебство. Если Санти Касорла будет играть, то вечер не будет томным, и мы сможем лицезреть игру этого гения, который два года боролся с травмой, начавшейся с обычного повреждения ахилла, но из-за попавшей инфекции, чуть не лишившей «маленького волшебника» ноги.
Каррера о матче ЦСКА -"Реал": мои игроки любят играть в футбол, мы не умеем обороняться 90 минут (видео)
Дмитрий Козлов
Фото: ФК "Зенит", СЭ
«Зенит» – «Славия», 19.55, «Матч ТВ», «Матч Премьер»
В гости к петербургскому клубу пожалует пражская «Славия», которая после 1-го тура группового этапа занимает первое место в группе С. Примечательно, что команды уже встречались в этом году, но в товарищеском матче, который прошел в далеком январе. Та встреча завершилась уверенной победой «Зенита» со счетом 5-1, но запомнилась она в первую очередь присутствием в составе гостей Мигеля Данни, который переходил в стан чехов как раз-таки из клуба с берегов Невы, а также Томаша Нецида, который, в свое время, так и не сумел раскрыться в московском «ЦСКА».
Много воды утекло с тех пор: Данни уехал доигрывать в родной «Маритиму», Нецид сейчас играет в клубе «Ден Хааг», который известен российскому болельщику тем, что там реанимировал свою карьеру Дмитрий Булыкин, а «Зенит» расстался с Роберто Манчини, возглавляющим на данный момент времени сборную Италии.
К этой встрече команды подходят с плохим настроением: «Зенит» в большинстве умудрился уступить «Анжи», а «Славия» проиграла «Банику», который играл в меньшинстве с 16-ой минуты из-за удаления Милана Бароша (да, того самого), но все равно сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Чехии. Подопечным Сергея Семака очень нужна победа, все-таки потеря очков в двух стартовых матчах может крайне негативно сказаться на дальнейших перспективах в этом розыгрыше Лиги Европы. Гости, в свою очередь,
наверняка будут довольны и одному заработанному очку в этой встрече, все-таки игра против фаворита группы, да и ситуация с травмированными, которых сразу 8 человек, рассчитывать на многое не позволяет. Если подытоживать вышесказанное, то следует отметить, что все в руках сине-бело-голубых, которым нужно очень ответственно подойти к этой игре и выполнить свое дело.
4 октября, 22:00, «Краснодар» - «Севилья», «Матч Премьер»
Когда Промес уезжал из России, он не обещал вернуться, но обстоятельства сложились так, что чуть больше чем через месяц после отъезда, Квинси возвращается в нашу страну. Голландец уже забивал на стадионе «Краснодара» в составе «Спартака», но нельзя сказать, что он является специалистом по этой команде. Безусловно, у Квинси будут расспрашивать о российском клубе, но и «быки» прекрасно знают, как играть против бывшего лидера «красно-белых». У Промеса пока что продолжается процесс адаптации, голландец пока получает очень мало игрового времени, так что лучшего шанса, чем игра против клуба Российской Премьер-Лиги, в которой он провел несколько лет, представить очень тяжело.
Одержав достаточно уверенные победы в первом туре, обе команды зарекомендовали себя как главные фавориты группы J, так что это противостояние можно окрестить битвой за первое место. Да и на внутренней арене коллективы сейчас выступают достаточно успешно, одержав несколько важных побед за последние недели, а «Севилья» и вовсе прибила «Реал» со счетом 3-0. Нет сомнений в том, что игра будет крайне интересной, учитывая предрасположенность клубов к игре в атаке. Тяжелый экзамен простоит подопечным Мусаева, но у них есть шансы на то, чтобы набрать еще три очка в группе. В своё время «Краснодар» заявил о себе как о еврокубковой величине как раз в домашнем матче с испанским клубом, когда разгромил «Реал Сосьедад».
Мурад Мусаев: подстраиваться под "Севилью" не планируем - будем играть в свой футбол
4 октября, 22:00, «Спартак» – «Вильярреал», «Матч ТВ»
У каждой футбольной команды есть какое-то прозвище, которое идет с ней всегда бок о бок. У «Вильярреала» этим прозвищем является «желтая субмарина», ну или «желтая подводная лодка». Да, я подвожу к тому, что учитывая нынешнее состояние москвичей, обе команды тянутся ко дну, но кто-то в метафорическом смысле, а кто-то в прямом. Кроме шуток, за «красно-белых» в последнее время очень тревожно, все-таки за кого бы каждый из нас ни болел на внутренней арене, то в еврокубках важно набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА, чтобы делегировать в них как можно больше команд.
Но все-таки я призываю отгонять от себя пессимистичные мысли, ведь и у «Вильярреала» на данном отрезке сезона не все так гладко: не очень уверенная игра на внутренней арене (всего лишь 8 очков за 7 матчей и поражение в последнем матче у себя дома от «Вальядолида), упущенная победа над «Рейнджерс» в первом туре группового этапа, да и в целом не самое лучшее состояние команды. Если «Спартак» вновь проиграет, то про еврокубковую весну можно будет уже постепенно забывать, а Глушаков и Ещенко могут злорадствовать над тем, что у Карреры без них ничего не выходит.
Качество игры в исполнении команд пока что вызывает сомнения, но на поле, может быть, будет игрок, каждое касание которого настоящее волшебство. Если Санти Касорла будет играть, то вечер не будет томным, и мы сможем лицезреть игру этого гения, который два года боролся с травмой, начавшейся с обычного повреждения ахилла, но из-за попавшей инфекции, чуть не лишившей «маленького волшебника» ноги.
Каррера о матче ЦСКА -"Реал": мои игроки любят играть в футбол, мы не умеем обороняться 90 минут (видео)
Дмитрий Козлов
Фото: ФК "Зенит", СЭ
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