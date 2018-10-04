"Зенит" определился с комплектом формы на матч против "Славии"

"Зенит" и пражская "Славия" сегодня сыграют друг с другом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.Питерцы выйдут на поле в лазурной форме, а "Славия" сыграет в белой экипировке.Матч начнется в 19:55 по московскому времени.