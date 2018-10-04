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"Зенит" определился с комплектом формы на матч против "Славии"

"Зенит" и пражская "Славия" сегодня сыграют друг с другом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Питерцы выйдут на поле в лазурной форме, а "Славия" сыграет в белой экипировке.



Матч начнется в 19:55 по московскому времени.
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 10:42
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7
(3)
#7    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:39)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Пивовед Кёнигсбергщина

Тыцать ты будешь себе в жопу семинольный. .Кот дал последний шанс свинье. Правда, синьоры? -Толпа заорала- убить негра!
Всегда!


тыкать будешь своему отражению в собственной блевотине, если оно тебе разрешит.
иди накуй, уё6ище бакланное..
если человеческого языка не понимаешь, ущерб.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6    yuri спб (Сегодня, 11:28)
  • +3
  •  (5)

Пивовед Кёнигсбергщина

Тыцать ты будешь себе в жопу семинольный. .Кот дал последний шанс свинье. Правда, синьоры? -Толпа заорала- убить негра!
Всегда!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:20)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
лазоревое небо,
лазоревое море,
лазоревая стрелка,
лазурный бомжприют.

лазоревую крышу
лазоревой арены
лазурные бакланы
лазорево клюют.

Какая то дрянь в розовом платье посмело коту противоречить?


ТЫЦЪ. ДА. Антилазурный Зенит.

ТЫЦ2. А потом они там все е6анулись

Петербургский депутат Алексей Цивелев возмущен тем, что Дед Мороз одевается в красно-белые цвета. Добрый волшебник обязан носить сине-бело-голубые одежды, ведь это обусловлено историей, уверен парламентарий.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4    yuri спб (Сегодня, 11:14)
  • +3
  •  (5)

Цитата: Пивовед
лазоревое небо,
лазоревое море,
лазоревая стрелка,
лазурный бомжприют.

лазоревую крышу
лазоревой арены
лазурные бакланы
лазорево клюют.

Какая то дрянь в розовом платье посмело коту противоречить?
Сжечь нахер


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:08)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
лазоревое небо,
лазоревое море,
лазоревая стрелка,
лазурный бомжприют.

лазоревую крышу
лазоревой арены
лазурные бакланы
лазорево клюют.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2    yuri спб (Сегодня, 11:07)
  • +3
  •  (5)

Ведь всем все понятно давным давно.

Кот вычеркнул борщец мощной лапой- какие все? Горела свинарня-рутина. Такова работа у кота. 15 млн плюс кот . Он обернулся- жечь? -Да синьор гавно должно гореть давно, но лучше именно щас, чем никогда, сэр!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1    Svetliykenig Калининград (Сегодня, 10:50)
  • -7
  •  (11)

Чего уж тут. Скажите прямо - в голубой. Ведь всем все понятно давным давно.
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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