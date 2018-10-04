"Зенит" - "Славия": на матче ожидается 47 тыс. зрителей

Пресс-служба "Зенита" объявила, что на матче второго тура группового раунда Лиги Европы "Зенит" - "Славия" ожидается до 47 тыс. зрителей.Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.В первом туре группового этапа Лиги Европы подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с "Копенгагеном" со счётом 1:1, а чешская команда на своём поле обыграла "Бордо" — 2:0.