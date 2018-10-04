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"Зенит" - "Славия": на матче ожидается 47 тыс. зрителей

Пресс-служба "Зенита" объявила, что на матче второго тура группового раунда Лиги Европы "Зенит" - "Славия" ожидается до 47 тыс. зрителей.

Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.

В первом туре группового этапа Лиги Европы подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с "Копенгагеном" со счётом 1:1, а чешская команда на своём поле обыграла "Бордо" — 2:0.
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 12:26
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#3  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 14:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Желаем удачи Зениту!Надеюсь что покажут классную игру в отличии от остальных клубов-неудачников!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  pisto   (Сегодня, 14:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Parshin,
Народ на "Зенит" ходит
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 12:41)
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online

47 тысяч - это излишне много для СРЕДНЕЙ команды "Славия" (Прага, Чехия).
На такие команды заполнять так стадион - это переоценивать гостей и не уважать футбольные статусы! ((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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