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Властимил Петржела: "Зенит" фаворит, но "Славия" будет иметь свои шансы

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча команды со "Славией".

"Конечно, "Зенит" фаворит в игре со "Славией". Команда Сергея Семака лучше по всем компонентам — от игры до силы состава.

Однако у чешской команды будут свои шансы. "Славия" является одной из самых сильных команд чешского футбола. Если они покажут свою лучшую игру, то шансы обыграть петербуржцев у них обязательно появятся", — приводят слова специалиста "Известия".
Теги: Петржела Славия Зенит
Сегодня, 12:47
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