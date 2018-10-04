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"Зенит" - "Славия": матч пройдет под закрытой крышей

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Славией" пройдет под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург".



Игра состоится в Санкт-Петербурге сегодня, начало - 19.55 по московскому времени.
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 13:26
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