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Смольников и Кузяев остались в запасе "Зенита" на матч против "Славии"

"Зенит" назвал стартовый состав на матч второго тура группового турнира Лиги Европы против "Славии".

"Зенит": Лунев - Анюков (к), Иванович, Нету, Набиуллин - Краневиттер, Паредес, Ерохин - Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Смольников, Мевля, Кузяев, Шатов, Заболотный, Кокорин.
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 18:40
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(3)
#16  Кир Мяс   (Сегодня, 19:57)
  • -1
  •  (1)
online

Краневиттеру не хватает Эрнани для полного счастья
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#15  Илья Назаров_2   (Сегодня, 19:51)
  • -1
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online

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------ https://numl.org/dWq
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#14  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:50)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кузяев определенно устал. Смольников просто косорезит. Решение очевидное и верное.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#13  shatronok  Россия (Сегодня, 19:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Продайте уже Лодыгина, не мучайте его. Балласт же.

Из покупателей очередь?
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#12  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:47)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Забыть про "Анжи"! Удачи, "Зенитушка"!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#11  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 19:44)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смольников тупо бегает по полю,а вот Кузяев приносит пользу команде.Уверен что выйдет на замену!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#10  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 19:32)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
удачи ЗЕНИТу !


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
#9  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 19:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Долгожданное появление Матиаса. Надеюсь, покажет хорошую игру.
Ну и Мак тоже..
Цитата: Blessing
Эксперименты уверенной в себе команды???? Хер с ними, Смол и Кузя, но Краня и Мак сомнительно как-то. И скамейка странно коротенькая?
Это испытание наших нервов, или команды?

Маркизио болен, Кузяев и так на износе. Надо давать отдыхать.

Нам легко рассуждать,а Семак ещё и про Краснодар должен не забывать.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#8  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:21)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Продайте уже Лодыгина, не мучайте его. Балласт же.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#7  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:19)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Долгожданное появление Матиаса. Надеюсь, покажет хорошую игру.
Ну и Мак тоже..
Цитата: Blessing
Эксперименты уверенной в себе команды???? Хер с ними, Смол и Кузя, но Краня и Мак сомнительно как-то. И скамейка странно коротенькая?
Это испытание наших нервов, или команды?

Маркизио болен, Кузяев и так на износе. Надо давать отдыхать.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#6  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 19:19)
  • +6
  •  (6)
online

удачи нам


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 19:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
кока не может весь матч гонять ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  Савелий  Россия (Сегодня, 18:58)
  • +7
  •  (7)
online

Удачи, надеюсь, что после Анжи , спустились на землю.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 18:53)
  • +9
  •  (9)

Желаю Зениту показать хорошую игру и уверенно победить! На международной арене надо всем болелам объединится и болеть за наших!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 18:45)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
походу самый оптимальный стартовый на данный момент....Шатов в последней игре ходил пешком и был заменён в перерыве(!), про Смольникова вообще нет слов, а Кузя, выйдя на замену, не усилил, а наоборот. Вопрос в том, насколько Кран лучше.
Маммана не готов ещё, жаль.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:45)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Эксперименты уверенной в себе команды???? confused Хер с ними, Смол и Кузя, но Краня и Мак сомнительно как-то. И скамейка странно коротенькая?
Это испытание наших нервов, или команды?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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