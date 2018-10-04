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Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча московского "Спартака" и "Вильярреала" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 октября в Москве, начало — в 22:00 мск.

"Я жду сюрприза от спартаковцев. Этим сюрпризом может быть победа, которая внесет умиротворение в команду, укрепит доверие к тренеру и единение. У "Спартака" были внутренние проблемы и такие матчи, как правило, объединяют игроков. Я думаю, что должно хватить информации и ответственности. А главное — это болельщики. Я думаю, что этот порыв будет связан именно с энергетической поддержкой именно болельщиков.

Скажется ли плохая игра "Вильярреала" в чемпионате Испании? Я и имел в виду, прежде всего, тот факт, что обе команды испытывают определенные проблемы. Для "Вильярреала" этот матч представляется, как непосредственная подготовка к следующему матчу чемпионата, а для "Спартака" — это, своего рода, вызов. У тренеров и игроков есть хороший шанс через эту игру выйти из черной полосы. Поэтому успехов спартаковцам!", - цитирует Бышовца Sport24.
Теги: Бышовец Спартак
Сегодня, 19:42
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#1  Илья Назаров_2   (Сегодня, 19:56)
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Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
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