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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Игнатов и Ломовицкий - в стартовом составе "Спартака" на игру с "Вильярреалом"
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала".
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров, Фернанду, Игнатов, Зобнин, Ломовицкий, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Мамин, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ханни, Самедов.
"Вильярреал": А. Фернандес, Бонера, Гаспар, Мори, Руис, Педраса, Чуквуэзе, Форнальс, Тригерос, Экамби, Сансоне.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров, Фернанду, Игнатов, Зобнин, Ломовицкий, Мельгарехо, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Мамин, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ханни, Самедов.
"Вильярреал": А. Фернандес, Бонера, Гаспар, Мори, Руис, Педраса, Чуквуэзе, Форнальс, Тригерос, Экамби, Сансоне.
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