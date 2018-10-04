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Игнатов и Ломовицкий - в стартовом составе "Спартака" на игру с "Вильярреалом"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала".

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров, Фернанду, Игнатов, Зобнин, Ломовицкий, Мельгарехо, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Мамин, Ташаев, Тимофеев, Попов, Ханни, Самедов.

"Вильярреал": А. Фернандес, Бонера, Гаспар, Мори, Руис, Педраса, Чуквуэзе, Форнальс, Тригерос, Экамби, Сансоне.
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 20:52
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(2)
#12  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи вам спартачи!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#11  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:59)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ну, "Спартак", докажите, что вы футболисты! Нужно побеждать!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#10  GS  Москва (Сегодня, 21:29)
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online

tiki,
Командной скорости нет. Защитники и Фернандо очень медленно мяч двигают, поэтому голы с игры только с ПАОКом были, который в открытый футбол играл.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#9  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:27)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Попахивает классическим свиноёпчиком


От тебя дерьмом несет постоянно
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#8  GPS   (Сегодня, 21:25)
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  •  (2)
online

Пущай доказывают. За того, кто дал им шанс в основе! Вперед Массимо и "Спартак"!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 21:20)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Попахивает классическим свиноёпчиком
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (2)

Цитата: ale
хоть молодежь наиграем)

хоть..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:19)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем Ханни с Ташаевым брали?

Короче Каррера сам походу ждёт своей отставки.

Комбаров блеать, Комбаров в составе, пздц...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 21:01)
  • +4
  •  (10)
online

Спартаку победы! Положите очки в общею копилку!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 21:01)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ale
хоть молодежь наиграем)

и это плюс? да, у нас с Реалом прокатило, но повезло
Вильярреал команда вполне интересная.играют быстро
но скажу чисто свое наблюдение.
если говорят что Чалов сыроватый игрок, то Ломовицкий вообще не тянет.одну игру сыграл.вроде с Оренбургом и, собственно, все
но может раскроется


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  zeracool  москва (Сегодня, 20:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто писец..не тут наигрывать молодых надо..проиграем сто пудов..и не забъем..просто некому..
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#1  ale  Вятка (Сегодня, 20:54)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
хоть молодежь наиграем)


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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