На матче "Спартак" - "Вильярреал" ожидается менее 25 тысяч болельщиков

В 22.00 по московскому времени начнется игра второго тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом".Встреча пройдет на "Открытие Арене". "Спартак" ожидает до 23 тысяч зрителей на данной игре. "Открытие Арена" рассчитана на 45 тысяч зрителей.