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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На матче "Спартак" - "Вильярреал" ожидается менее 25 тысяч болельщиков
В 22.00 по московскому времени начнется игра второго тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом".
Встреча пройдет на "Открытие Арене". "Спартак" ожидает до 23 тысяч зрителей на данной игре. "Открытие Арена" рассчитана на 45 тысяч зрителей.
"РИА Новости"
Встреча пройдет на "Открытие Арене". "Спартак" ожидает до 23 тысяч зрителей на данной игре. "Открытие Арена" рассчитана на 45 тысяч зрителей.
"РИА Новости"
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