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На матче "Спартак" - "Вильярреал" ожидается менее 25 тысяч болельщиков

В 22.00 по московскому времени начнется игра второго тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом".

Встреча пройдет на "Открытие Арене". "Спартак" ожидает до 23 тысяч зрителей на данной игре. "Открытие Арена" рассчитана на 45 тысяч зрителей.

"РИА Новости"
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 21:20
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#8  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как так? На народную команду и никто не хочет идти?!
А ну да! Там же ни как у нас, бесплатно бюджетникам не раздают билеты, точно там же хохол деньги считает! Это у нас халявные гос средства а там свои. Так ведь свиные?)))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#7  Шмайхель   (Сегодня, 21:52)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
смотреть на очередные эксперименты Карреры?
У него есть 100% - е бесспорные варианты на каждую позицию ?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#6  guns111  Выборг (Сегодня, 21:49)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
На Зенит 45 тысяч загнали бесплатно


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 21:40)
  • +1
  •  (7)

порно можно и дома посмотреть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:36)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На Вильяреал смотреть, то еще удовольствие, тем более что многие были на Реале
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#3  VS1976  ЮФО (Сегодня, 21:22)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно....хули туда идти! В такое время. да и смотреть на очередные эксперименты Карреры? В лучшем случае ничья....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 21:21)
  • +4
  •  (8)

ой, а кто-то говорил что на ЦСКА никто не придёт... предлагал ещё пример заполняемости с красно-белого недоразумения брать...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 21:21)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что-то не айс)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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