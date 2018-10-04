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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На матче "Зенит" - "Славия" присутствует более 45 тысяч зрителей
На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Славией" на стадионе "Санкт-Петербург" присутствует 45 406 зрителей.
Всего арена, напомним, вмещает 67 800 болельщиков.
Всего арена, напомним, вмещает 67 800 болельщиков.
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