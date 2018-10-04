На матче "Зенит" - "Славия" присутствует более 45 тысяч зрителей

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Славией" на стадионе "Санкт-Петербург" присутствует 45 406 зрителей.Всего арена, напомним, вмещает 67 800 болельщиков.