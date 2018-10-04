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На матче "Зенит" - "Славия" присутствует более 45 тысяч зрителей

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Славией" на стадионе "Санкт-Петербург" присутствует 45 406 зрителей.

Всего арена, напомним, вмещает 67 800 болельщиков.
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 21:25
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#1  Batman   (Сегодня, 21:28)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Маловато)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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