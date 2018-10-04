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Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал"

Основной владелец акций и председатель совета директоров ФК "Спартак" Леонид Федун прибыл на "Стадион "Спартак" в предверии матча Лиги Европы УЕФА "Спартак" - "Вилльяреал" - передаёт с места событий собственный корреспондент портала Rusfootball.info

Сегодня, 21:40
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#3  genna   (Сегодня, 22:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Епрст .... вот новость.
Регистрация: 13.02.2011 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:57)
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Пусть посмотрит на посещаемость, может поймёт..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Frost  Vjhjp (Сегодня, 21:48)
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Федун после матча убыл.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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