Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" pic.twitter.com/q4V2Qm3HvV — Rusfootball (@_Rusfootball_) October 4, 2018

Основной владелец акций и председатель совета директоров ФК "Спартак" Леонид Федун прибыл на "Стадион "Спартак" в предверии матча Лиги Европы УЕФА "Спартак" - "Вилльяреал" - передаёт с места событий собственный корреспондент портала