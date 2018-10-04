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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:53
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (1)
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (1)
15:11
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
14:43
Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе (13)
Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе (13)
12:38
Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
Самуэль Жиго начал реабилитацию (10)
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
Лига Европы
2 тур
"Милан" – "Олимпиакос" 3:1
Голы: Герреро, 14, Кутроне, 70, Игуаин, 76, Кутроне, 79
"Милан": Рейна, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Билья, Бонавентура (Чалханоглу, 54), Кастильехо (Кутроне, 54), Игуаин, Сусо (Борини, 80)
"Олимпиакос": Са, Торосидис (Мерия, 78), Кутрис, Миранда, Сиссе, Гильерме, Фетфацидис, Натхо, Туре (Фортунис, 83), Лейва (Каштелу, 72), Герреро
Предупреждения: Чалханоглу, 56
"Бетис" – "Дюделанж" 3:0
Гол: Санабрия, 57, Ло Селсо, 80, Тельо, 88
"Бетис": Бласкес, Барраган, Сидней, Бартра, Гарсия, Карвалью, Гуардадо (Ло Селсо, 60), Инуи (Хоакин, 72), Тельо, Санабрия, Леон (Леон, 82)
"Дюделанж": Фрисинг, Эль-Рити, Шнелль, Премпе, Мелисс (Стампф, 67), Йорданов, Круска, Кутюрье, Штольц (Кения, 76), Синани (Покар, 82), Тюрпель
Предупреждения: Санабрия, 19, Круска, 39, Йорданов, 54, Эль-Рити, 59
2 тур
"Милан" – "Олимпиакос" 3:1
Голы: Герреро, 14, Кутроне, 70, Игуаин, 76, Кутроне, 79
"Милан": Рейна, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Билья, Бонавентура (Чалханоглу, 54), Кастильехо (Кутроне, 54), Игуаин, Сусо (Борини, 80)
"Олимпиакос": Са, Торосидис (Мерия, 78), Кутрис, Миранда, Сиссе, Гильерме, Фетфацидис, Натхо, Туре (Фортунис, 83), Лейва (Каштелу, 72), Герреро
Предупреждения: Чалханоглу, 56
"Бетис" – "Дюделанж" 3:0
Гол: Санабрия, 57, Ло Селсо, 80, Тельо, 88
"Бетис": Бласкес, Барраган, Сидней, Бартра, Гарсия, Карвалью, Гуардадо (Ло Селсо, 60), Инуи (Хоакин, 72), Тельо, Санабрия, Леон (Леон, 82)
"Дюделанж": Фрисинг, Эль-Рити, Шнелль, Премпе, Мелисс (Стампф, 67), Йорданов, Круска, Кутюрье, Штольц (Кения, 76), Синани (Покар, 82), Тюрпель
Предупреждения: Санабрия, 19, Круска, 39, Йорданов, 54, Эль-Рити, 59
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