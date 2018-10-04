Болельщики "Спартака" поддержали Массимо Карреру перед матчем с "Вильярреалом"

Перед началом первого домашнего матча "Спартака" в Лиге Европы-2018/19 против "Вильярреала" болельщики поддержали главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Они исполнили следующую кричалку: "A tutti, avanti, Massimo Carrera".Напомним, что в последнее время в связи с неудачными результатами команды появляется информация о возможной отставке итальянского специалиста.