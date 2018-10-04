Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Болельщики "Спартака" поддержали Массимо Карреру перед матчем с "Вильярреалом"

Перед началом первого домашнего матча "Спартака" в Лиге Европы-2018/19 против "Вильярреала" болельщики поддержали главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Они исполнили следующую кричалку: "A tutti, avanti, Massimo Carrera".

Напомним, что в последнее время в связи с неудачными результатами команды появляется информация о возможной отставке итальянского специалиста.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Вильярреал
Вчера, 22:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(5)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.