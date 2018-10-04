Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:22
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Вчера, 23:14
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
Вчера, 23:03
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (4)
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (4)
Вчера, 22:47
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
Вчера, 22:01
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Вчера, 21:54
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
Вчера, 21:53
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
Вчера, 21:48
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (59)
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (59)
Вчера, 21:40
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Вчера, 21:12
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Вчера, 20:45
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
Вчера, 20:29
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Вчера, 20:05
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Вчера, 19:47
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
Вчера, 19:42
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Вчера, 19:26
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Вчера, 19:08
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Вчера, 19:02
"Самара Арена" провалила очередную проверку (6)
"Самара Арена" провалила очередную проверку (6)
Вчера, 18:04
Роберто Фирмино: боялся, что ослепну на один глаз
Роберто Фирмино: боялся, что ослепну на один глаз
Вчера, 17:44
Памятник Фёдору Черенкову будет готов летом 2019 года (2)
Памятник Фёдору Черенкову будет готов летом 2019 года (2)
Вчера, 17:28
Санчо и Мэддисон впервые вызваны в сборную Англии
Санчо и Мэддисон впервые вызваны в сборную Англии
Вчера, 17:19
Аарон Оланаре продолжит карьеру в Израиле (4)
Аарон Оланаре продолжит карьеру в Израиле (4)
Вчера, 17:14
Лионель Месси не попал в команду недели Лиги чемпионов (4)
Лионель Месси не попал в команду недели Лиги чемпионов (4)
Вчера, 16:43
Долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей (9)
Долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей (9)
Вчера, 16:20
Златан Ибрагимович: думаю, Хабиб победит МакГрегора (1)
Златан Ибрагимович: думаю, Хабиб победит МакГрегора (1)
Вчера, 16:15
Жорди Альба: Месси играет на совершенно другом уровне (1)
Жорди Альба: Месси играет на совершенно другом уровне (1)
Вчера, 16:06
Эльмир Набиуллин: Дзюба на ЧМ-2018 выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды
Эльмир Набиуллин: Дзюба на ЧМ-2018 выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды
Вчера, 15:35
Игорь Лебеденко: я еще способен поиграть в премьер-лиге (2)
Игорь Лебеденко: я еще способен поиграть в премьер-лиге (2)
Вчера, 15:11
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства
Вчера, 15:06
Гарет Саутгейт продлит контракт со сборной Англией
Гарет Саутгейт продлит контракт со сборной Англией
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати
Если вы не смотрели игру петербуржцев со «Славией», то её результат вас точно не удивит и покажется даже будничным, но на деле Лунёву пришлось работать больше, чем на иной тренировке. «Зенит» сыграл не лучше, чем с «Анжи», так что приближающаяся пауза в чемпионате сейчас видится несомненным благом.
Так какой же ты, чешский футбол?
За прошедший месяц представления о чешском футболе окончательно спутались. Сперва резерв сборной России просто в пух и прах разносит сборную Чехии, пусть и тоже игравшую дублёрами. Затем «Виктория» проводит блестящий первый тайм против ЦСКА, но проваливает второй. Теперь «Славия» после победы над «Бордо» приезжает в Петербург и весь матч играет с позиции силы. Так чешский футбол сейчас – это дно или топ? Непонятно.
Дзюба – единственный выход
Однако в начале матча всё-таки казалось, что «Зенит» будет играть как полагается хозяину и фавориту и, по крайней мере, не уступать сопернику. В атаку команда переходила довольно просто: Дзюба выигрывал борьбу за верховые мячи и скидывал их Дриусси, который неплохо разбрасывал передачи по флангам и подстраивался под партнёра.
Быстрые атаки чехи без тени стеснения пресекали тактическими фолами, но и когда «Зенит» всё-таки добирался до чужой штрафной, подводило исполнение: то Мак не посмотрит за позицией Дзюбы, то Набиуллин толком не попадём по мячу в ударной позиции.
Не на что опереться
Создалось впечатление, что аргентинская пара опорников «Зенита» устроила сиесту (да, я знаю, что это испанская штука) прямо на поле. Количество ударов, нанесённых из-за штрафной по центру, просто ужасало. Стох и Гюбшбауэр сегодня получили примерно такую же свободу, как после тренировки при отработке дальних ударов. Просто шли и били.
Всё это напоминало баскетбол, где не умеющих бросать издали игроков можно с чистой совестью оставлять на дуге неприкрытыми, всё равно не попадут. Но игроки «Славии»-то бить умеют! Правда, у этой ударной аномалии есть и вторая сторона: чехи свалились к примитивному обстрелу, поэтому реальных голевых моментов сходу и не вспомнить.
За почти каменной стеной
6:25 по ударам, 2:11 по ударам в створ (не забываем про перекладину Стоха), 2:13 по угловым – примерно всё, что нужно рассказать об игре человеку, который её не видел и по счёту судит об обычной победе «Зенита» на классе. Скорее тут стоит рассуждать, наиграли ли петербуржцы на ничью, задав такой объём работы своему голкиперу?
Андрей Лунёв на этой неделе ни много ни мало стал основным вратарём любимой народом сборной России. И здорово, что первый матч в этом статусе голкипер провёл таким образом – истерить на тему «Как же мы без Игоря?» сегодня точно никто не найдёт. Конечно, придраться было к чему: Лунёв почти не ловил мяч, а также допустил грубую ошибку на перехвате, которая могла завершиться голом, но при таком объёме работы играть идеально может разве Де Хеа. 11 сэйвов – цифры уровня Добвни из легендарных матчей «Спартака» со «СКА-Хабаровск». Андрей молодец, а полевым должно быть стыдно. Может, чудес он и не творил, но делал свою работу намного чаще положенного.
Возвращение героя
Возвращение Александра Кокорина в строй – одна из главных интриг осени. Перед травмой Кокорин провёл чуть ли не лучший отрезок в карьере и пока движется к восстановлению кондиций прошлого года. Забил в Астрахани, закатил победный сегодня – после такой паузы Александр выглядит очень круто. Да, он запорол верный момент после скидки Дзюбы, но затем очень умело воспользовался передачей Паредеса.
Редкий случай, когда «Зенит» застал гостей врасплох, случился по вине самого соперника. Цоуфал мог просто проводить мяч за боковую линию и оттянуться на свою позицию, но вместо этого спас мяч для Ерохина, который сразу же начал атаку через Паредеса. Стоит отметить и то, как умело Дзюба увёл защитников и поймал защиту «Славии» на противоходе, что привело к созданию зоны для Кокорина. Этот гол – отчасти ответ на вопрос, совместимы ли на поле Дзюба и Кокорин. Надеюсь, их дружба по жизни перенесётся и на поле: и Семак, и Черчесов в сборной не имеют ничего против схемы с двумя нападающими. Да, Кокорин не является такой прессинг-машиной, как Дриусси, но как бомбардир сильнее аргентинца, надо компенсировать голами.
Усталость или недооценка?
Второй матч подряд «Зенит» проводит очень вяло. В Каспийске петербуржцы владели мячом, со «Славией» по большой части оборонялись, но тягостный оттенок в игре команды присутствовал в обоих случаях. Дмитрий Хохлов после поражения от «Анжи» прямо заявил, что дело было в настрое и недооценке соперника. Семак так говорить не стал, поскольку такому футболу в исполнении «Зенита» есть и другое объяснение. Кузяев, Ерохин и Дзюба уже много месяцев подряд безостановочно работают на пределе, команда в последнее время часто играет и много летает.
Сине-бело-голубые (кстати, фанаты «Зенита» напомнили, что фиолетового в их цветах нет, несмотря на появление формы этой расцветки) действительно могли выдохнуться. Возможно, даже больше психологически. Поэтому я бы не стал однозначно предъявлять игрокам за недонастрой и прохладцу, с которой они отнеслись к «Славии». Хотя Краневиттер мог бы воспользоваться редким шансом получше, не допуская полутора десятка ударов из центральной зоны.
В ближайшей перспективе для «Зенита» было бы здорово, чтобы определяющим фактором в этих матчах был недонастрой, но непохоже, что команда резко побежит в воскресенье в матче против «Краснодара». На сей раз «Зениту» уже не забьёт Олег Шатов (если не случится автогола), но нынешние «быки» однозначно сильнее тех, которые побеждали в Санкт-Петербурге весной. Пауза в чемпионате будет очень кстати для «Зенита», но с такой игрой на неё можно уйти и не лидером.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Так какой же ты, чешский футбол?
За прошедший месяц представления о чешском футболе окончательно спутались. Сперва резерв сборной России просто в пух и прах разносит сборную Чехии, пусть и тоже игравшую дублёрами. Затем «Виктория» проводит блестящий первый тайм против ЦСКА, но проваливает второй. Теперь «Славия» после победы над «Бордо» приезжает в Петербург и весь матч играет с позиции силы. Так чешский футбол сейчас – это дно или топ? Непонятно.
Дзюба – единственный выход
Однако в начале матча всё-таки казалось, что «Зенит» будет играть как полагается хозяину и фавориту и, по крайней мере, не уступать сопернику. В атаку команда переходила довольно просто: Дзюба выигрывал борьбу за верховые мячи и скидывал их Дриусси, который неплохо разбрасывал передачи по флангам и подстраивался под партнёра.
Быстрые атаки чехи без тени стеснения пресекали тактическими фолами, но и когда «Зенит» всё-таки добирался до чужой штрафной, подводило исполнение: то Мак не посмотрит за позицией Дзюбы, то Набиуллин толком не попадём по мячу в ударной позиции.
Не на что опереться
Создалось впечатление, что аргентинская пара опорников «Зенита» устроила сиесту (да, я знаю, что это испанская штука) прямо на поле. Количество ударов, нанесённых из-за штрафной по центру, просто ужасало. Стох и Гюбшбауэр сегодня получили примерно такую же свободу, как после тренировки при отработке дальних ударов. Просто шли и били.
Всё это напоминало баскетбол, где не умеющих бросать издали игроков можно с чистой совестью оставлять на дуге неприкрытыми, всё равно не попадут. Но игроки «Славии»-то бить умеют! Правда, у этой ударной аномалии есть и вторая сторона: чехи свалились к примитивному обстрелу, поэтому реальных голевых моментов сходу и не вспомнить.
За почти каменной стеной
6:25 по ударам, 2:11 по ударам в створ (не забываем про перекладину Стоха), 2:13 по угловым – примерно всё, что нужно рассказать об игре человеку, который её не видел и по счёту судит об обычной победе «Зенита» на классе. Скорее тут стоит рассуждать, наиграли ли петербуржцы на ничью, задав такой объём работы своему голкиперу?
Андрей Лунёв на этой неделе ни много ни мало стал основным вратарём любимой народом сборной России. И здорово, что первый матч в этом статусе голкипер провёл таким образом – истерить на тему «Как же мы без Игоря?» сегодня точно никто не найдёт. Конечно, придраться было к чему: Лунёв почти не ловил мяч, а также допустил грубую ошибку на перехвате, которая могла завершиться голом, но при таком объёме работы играть идеально может разве Де Хеа. 11 сэйвов – цифры уровня Добвни из легендарных матчей «Спартака» со «СКА-Хабаровск». Андрей молодец, а полевым должно быть стыдно. Может, чудес он и не творил, но делал свою работу намного чаще положенного.
Возвращение героя
Возвращение Александра Кокорина в строй – одна из главных интриг осени. Перед травмой Кокорин провёл чуть ли не лучший отрезок в карьере и пока движется к восстановлению кондиций прошлого года. Забил в Астрахани, закатил победный сегодня – после такой паузы Александр выглядит очень круто. Да, он запорол верный момент после скидки Дзюбы, но затем очень умело воспользовался передачей Паредеса.
Редкий случай, когда «Зенит» застал гостей врасплох, случился по вине самого соперника. Цоуфал мог просто проводить мяч за боковую линию и оттянуться на свою позицию, но вместо этого спас мяч для Ерохина, который сразу же начал атаку через Паредеса. Стоит отметить и то, как умело Дзюба увёл защитников и поймал защиту «Славии» на противоходе, что привело к созданию зоны для Кокорина. Этот гол – отчасти ответ на вопрос, совместимы ли на поле Дзюба и Кокорин. Надеюсь, их дружба по жизни перенесётся и на поле: и Семак, и Черчесов в сборной не имеют ничего против схемы с двумя нападающими. Да, Кокорин не является такой прессинг-машиной, как Дриусси, но как бомбардир сильнее аргентинца, надо компенсировать голами.
Усталость или недооценка?
Второй матч подряд «Зенит» проводит очень вяло. В Каспийске петербуржцы владели мячом, со «Славией» по большой части оборонялись, но тягостный оттенок в игре команды присутствовал в обоих случаях. Дмитрий Хохлов после поражения от «Анжи» прямо заявил, что дело было в настрое и недооценке соперника. Семак так говорить не стал, поскольку такому футболу в исполнении «Зенита» есть и другое объяснение. Кузяев, Ерохин и Дзюба уже много месяцев подряд безостановочно работают на пределе, команда в последнее время часто играет и много летает.
Сине-бело-голубые (кстати, фанаты «Зенита» напомнили, что фиолетового в их цветах нет, несмотря на появление формы этой расцветки) действительно могли выдохнуться. Возможно, даже больше психологически. Поэтому я бы не стал однозначно предъявлять игрокам за недонастрой и прохладцу, с которой они отнеслись к «Славии». Хотя Краневиттер мог бы воспользоваться редким шансом получше, не допуская полутора десятка ударов из центральной зоны.
В ближайшей перспективе для «Зенита» было бы здорово, чтобы определяющим фактором в этих матчах был недонастрой, но непохоже, что команда резко побежит в воскресенье в матче против «Краснодара». На сей раз «Зениту» уже не забьёт Олег Шатов (если не случится автогола), но нынешние «быки» однозначно сильнее тех, которые побеждали в Санкт-Петербурге весной. Пауза в чемпионате будет очень кстати для «Зенита», но с такой игрой на неё можно уйти и не лидером.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.