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"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати

Если вы не смотрели игру петербуржцев со «Славией», то её результат вас точно не удивит и покажется даже будничным, но на деле Лунёву пришлось работать больше, чем на иной тренировке. «Зенит» сыграл не лучше, чем с «Анжи», так что приближающаяся пауза в чемпионате сейчас видится несомненным благом.

"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати


Так какой же ты, чешский футбол?

За прошедший месяц представления о чешском футболе окончательно спутались. Сперва резерв сборной России просто в пух и прах разносит сборную Чехии, пусть и тоже игравшую дублёрами. Затем «Виктория» проводит блестящий первый тайм против ЦСКА, но проваливает второй. Теперь «Славия» после победы над «Бордо» приезжает в Петербург и весь матч играет с позиции силы. Так чешский футбол сейчас – это дно или топ? Непонятно.

Дзюба – единственный выход

Однако в начале матча всё-таки казалось, что «Зенит» будет играть как полагается хозяину и фавориту и, по крайней мере, не уступать сопернику. В атаку команда переходила довольно просто: Дзюба выигрывал борьбу за верховые мячи и скидывал их Дриусси, который неплохо разбрасывал передачи по флангам и подстраивался под партнёра.

Быстрые атаки чехи без тени стеснения пресекали тактическими фолами, но и когда «Зенит» всё-таки добирался до чужой штрафной, подводило исполнение: то Мак не посмотрит за позицией Дзюбы, то Набиуллин толком не попадём по мячу в ударной позиции.

Не на что опереться

Создалось впечатление, что аргентинская пара опорников «Зенита» устроила сиесту (да, я знаю, что это испанская штука) прямо на поле. Количество ударов, нанесённых из-за штрафной по центру, просто ужасало. Стох и Гюбшбауэр сегодня получили примерно такую же свободу, как после тренировки при отработке дальних ударов. Просто шли и били.

Всё это напоминало баскетбол, где не умеющих бросать издали игроков можно с чистой совестью оставлять на дуге неприкрытыми, всё равно не попадут. Но игроки «Славии»-то бить умеют! Правда, у этой ударной аномалии есть и вторая сторона: чехи свалились к примитивному обстрелу, поэтому реальных голевых моментов сходу и не вспомнить.

За почти каменной стеной

6:25 по ударам, 2:11 по ударам в створ (не забываем про перекладину Стоха), 2:13 по угловым – примерно всё, что нужно рассказать об игре человеку, который её не видел и по счёту судит об обычной победе «Зенита» на классе. Скорее тут стоит рассуждать, наиграли ли петербуржцы на ничью, задав такой объём работы своему голкиперу?



Андрей Лунёв на этой неделе ни много ни мало стал основным вратарём любимой народом сборной России. И здорово, что первый матч в этом статусе голкипер провёл таким образом – истерить на тему «Как же мы без Игоря?» сегодня точно никто не найдёт. Конечно, придраться было к чему: Лунёв почти не ловил мяч, а также допустил грубую ошибку на перехвате, которая могла завершиться голом, но при таком объёме работы играть идеально может разве Де Хеа. 11 сэйвов – цифры уровня Добвни из легендарных матчей «Спартака» со «СКА-Хабаровск». Андрей молодец, а полевым должно быть стыдно. Может, чудес он и не творил, но делал свою работу намного чаще положенного.

Возвращение героя

Возвращение Александра Кокорина в строй – одна из главных интриг осени. Перед травмой Кокорин провёл чуть ли не лучший отрезок в карьере и пока движется к восстановлению кондиций прошлого года. Забил в Астрахани, закатил победный сегодня – после такой паузы Александр выглядит очень круто. Да, он запорол верный момент после скидки Дзюбы, но затем очень умело воспользовался передачей Паредеса.



Редкий случай, когда «Зенит» застал гостей врасплох, случился по вине самого соперника. Цоуфал мог просто проводить мяч за боковую линию и оттянуться на свою позицию, но вместо этого спас мяч для Ерохина, который сразу же начал атаку через Паредеса. Стоит отметить и то, как умело Дзюба увёл защитников и поймал защиту «Славии» на противоходе, что привело к созданию зоны для Кокорина. Этот гол – отчасти ответ на вопрос, совместимы ли на поле Дзюба и Кокорин. Надеюсь, их дружба по жизни перенесётся и на поле: и Семак, и Черчесов в сборной не имеют ничего против схемы с двумя нападающими. Да, Кокорин не является такой прессинг-машиной, как Дриусси, но как бомбардир сильнее аргентинца, надо компенсировать голами.

Усталость или недооценка?

Второй матч подряд «Зенит» проводит очень вяло. В Каспийске петербуржцы владели мячом, со «Славией» по большой части оборонялись, но тягостный оттенок в игре команды присутствовал в обоих случаях. Дмитрий Хохлов после поражения от «Анжи» прямо заявил, что дело было в настрое и недооценке соперника. Семак так говорить не стал, поскольку такому футболу в исполнении «Зенита» есть и другое объяснение. Кузяев, Ерохин и Дзюба уже много месяцев подряд безостановочно работают на пределе, команда в последнее время часто играет и много летает.

Сине-бело-голубые (кстати, фанаты «Зенита» напомнили, что фиолетового в их цветах нет, несмотря на появление формы этой расцветки) действительно могли выдохнуться. Возможно, даже больше психологически. Поэтому я бы не стал однозначно предъявлять игрокам за недонастрой и прохладцу, с которой они отнеслись к «Славии». Хотя Краневиттер мог бы воспользоваться редким шансом получше, не допуская полутора десятка ударов из центральной зоны.

В ближайшей перспективе для «Зенита» было бы здорово, чтобы определяющим фактором в этих матчах был недонастрой, но непохоже, что команда резко побежит в воскресенье в матче против «Краснодара». На сей раз «Зениту» уже не забьёт Олег Шатов (если не случится автогола), но нынешние «быки» однозначно сильнее тех, которые побеждали в Санкт-Петербурге весной. Пауза в чемпионате будет очень кстати для «Зенита», но с такой игрой на неё можно уйти и не лидером.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Теги: Зенит Славия Лунев Кокорин
Вчера, 22:47
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#4  Romgus  Самара (Вчера, 23:15)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: vertel
И да, между прочим, Кокорин не закатил, а мастерски исполнил

вот как "закатил" противоречит "мастерски исполнил"? Ну закатил же он мяч, не перебросил, что тут исправлять-то? Тем более дальше написано про очень умелое исполнение
Цитата: vertel
Что значит не наиграл на победу? Футбол- игра простая, кто забивает на один мяч больше, тот и выигрывает, всё остальное- в пользу бедных

ну для вас может и так. А большинство людей в случае такого поражения своей команды, какое сегодня у Славии, ноют, не по игре
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#3  vertel  латвия (Вчера, 23:04)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что значит не наиграл на победу? Футбол- игра простая, кто забивает на один мяч больше, тот и выигрывает, всё остальное- в пользу бедных. И да, между прочим, Кокорин не закатил, а мастерски исполнил, а теперь подумайте, кто ещё из зенитовцев мог так исполнить?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (Вчера, 22:58)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Черный Лис
но при таком объёме работы играть идеально может разве Де Хеа

хорошая шутка

живу прошлым smile
из топ-вратарей больше никто столько не работает)
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Вчера, 22:51)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
но при таком объёме работы играть идеально может разве Де Хеа

хорошая шутка
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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