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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Кокорин: хотели реабилитироваться после поражения от "Анжи" (видео)
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу над "Славией" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
- Не очень хорошо играли, но, может, усталость сказывается. Много игр у ребят. 16-17 игр, у сборников больше. Режим тяжелый, усталость накапливается. Бывают такие матчи, с "Анжи" не получилось. Тяжелая игра, было много моментов. Некоторые сами себе создали. Многое не получалось. Хотели реабилитироваться после последней игры.
- Было важно после поражения от "Анжи" победить дома при своих болельщиках?
- Очень важно. Дома всегда хотим хорошо играть. В любой день меньше 40 тысяч не приходило на стадион, в такие моменты нужна поддержка.
- Имели момент, но не забили. Зато потом отличились. Почему так?
- Самоуверенность была в первом моменте. Мяч отскочил неудобно. Нужно больше концентрированно относиться. Каждая игра у нас тяжелая. "Краснодар" сейчас тоже играет, легко им в матче с нами не будет. Нам тоже.
- Как себя чувствуете после травмы?
- Еще очень много работы. Благодарю тренерский штаб, что выпускают на полчаса.
Rusfootball.info
- Не очень хорошо играли, но, может, усталость сказывается. Много игр у ребят. 16-17 игр, у сборников больше. Режим тяжелый, усталость накапливается. Бывают такие матчи, с "Анжи" не получилось. Тяжелая игра, было много моментов. Некоторые сами себе создали. Многое не получалось. Хотели реабилитироваться после последней игры.
- Было важно после поражения от "Анжи" победить дома при своих болельщиках?
- Очень важно. Дома всегда хотим хорошо играть. В любой день меньше 40 тысяч не приходило на стадион, в такие моменты нужна поддержка.
- Имели момент, но не забили. Зато потом отличились. Почему так?
- Самоуверенность была в первом моменте. Мяч отскочил неудобно. Нужно больше концентрированно относиться. Каждая игра у нас тяжелая. "Краснодар" сейчас тоже играет, легко им в матче с нами не будет. Нам тоже.
- Как себя чувствуете после травмы?
- Еще очень много работы. Благодарю тренерский штаб, что выпускают на полчаса.
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