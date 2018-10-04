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Александр Кокорин: хотели реабилитироваться после поражения от "Анжи" (видео)

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал победу над "Славией" во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.



- Не очень хорошо играли, но, может, усталость сказывается. Много игр у ребят. 16-17 игр, у сборников больше. Режим тяжелый, усталость накапливается. Бывают такие матчи, с "Анжи" не получилось. Тяжелая игра, было много моментов. Некоторые сами себе создали. Многое не получалось. Хотели реабилитироваться после последней игры.

- Было важно после поражения от "Анжи" победить дома при своих болельщиках?

- Очень важно. Дома всегда хотим хорошо играть. В любой день меньше 40 тысяч не приходило на стадион, в такие моменты нужна поддержка.

- Имели момент, но не забили. Зато потом отличились. Почему так?

- Самоуверенность была в первом моменте. Мяч отскочил неудобно. Нужно больше концентрированно относиться. Каждая игра у нас тяжелая. "Краснодар" сейчас тоже играет, легко им в матче с нами не будет. Нам тоже.

- Как себя чувствуете после травмы?

- Еще очень много работы. Благодарю тренерский штаб, что выпускают на полчаса.

Rusfootball.info
Теги: Кокорин Зенит Славия Rвидео
Вчера, 22:49
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2
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#2  зенитовец  СССР (Сегодня, 00:03)
  • +1
  •  (1)
online

Реабилитироваться не смогли. Чудом отскочили.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Вчера, 22:53)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
не получилось
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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