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Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выступил на пресс-конференции после победы над "Славией" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

"Ожидаемо тяжелая игра. Надо было раньше забивать, тогда было бы более интересно. Не довели некоторые атаки до логического завершения. Соперник был сегодня хорош. Мы сегодня провели не лучший матч. Но все старались и добились важного для нас результата.

У нас был прекрасный момент, мы его использовали. Могли забить еще. Да, ударов по нашим воротам было много. Но мы забили, значит заслужили эту победу. Возможно, мы низко опускались, не встречали соперника. Большинство ударов "Славии" были неопасными.

Мы прекрасно понимаем, что "Славия" любит и умеет контролировать мяч. Но у нас были шансы, когда мы через быстрые атаки могли извлечь выгоду для себя. В современном футболе контроль мяча большой роли не играет. Все зависит от конкретного матча и от состояния игры. Мы не стремились к прессингу на протяжении всего матча.

Хорошая, трудовая победа. Она далась непросто. Но просто и не бывает. Если кто-то считает, что у нас легкая группа, то я с этим не согласен", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Зенит Славия
Вчера, 23:03
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#4  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:07)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Матч гамно, только с выходом Кокоши и Кузи забегали. Если силы на воскресенье берегли то ладно.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#3  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 00:04)
  • +1
  •  (1)

У Зенита футбола хватило на 15 минут.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#2  anonymous   (Вчера, 23:23)
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  •  (4)

Семак не лучший тренер
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  zenit  Питер (Вчера, 23:14)
  • 0
  •  (2)

Да уж, так старались, так старались, расстреливали даже, оказывается))
Регистрация: 7.03.2007 [жалоба]
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