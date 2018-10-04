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"Спартак" упустил победу над "Вильярреалом", пропустив с пенальти на 95-й минуте

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" не смог удержать победу над "Вильярреалом".

Лига Европы

2 тур

"Спартак" – "Вильярреал" 3:3

Голы: Экамби, 13, Зе Луиш, 34 (пен.), 83, Форнальс, 48, Мельгарехо, 86, Касорла, 90+5 (пен.)

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Комбаров, (Тимофеев, 88), Фернанду, Игнатов, (Ханни, 69), Зобнин, Ломовицкий, Мельгарехо, Зе Луиш.

"Вильярреал": А. Фернандес, Бонера, Гаспар, Мори, Руис, Педраса, Чуквуэзе, (Касорла, 71), Форнальс, Тригерос, Экамби, (Лайюн 78), Сансоне, (Морено, 64).

Предупреждения: Сансоне, 53, Джикия, 83, Фернандо, 85
Теги: Спартак Вильярреал
Вчера, 23:55
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#62  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Цитата: Пивовед
Спартак (Москва). С нами не скучно.

Один ЦИРК laughing

ЦИРК - это Центральный Инкубатор Радужной Конницы, а мы к этому безумию отношения не имеем.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#61  Primus  Москва (Сегодня, 00:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Цитата: trent
Цитата: zenit4ik
Цитата: Antip7
И если бы болельщики данного клуба не имели бы привычки хамить болельщикам других клубов

там нет болельщиков одни хрюни)не зря народная только быдлота болеет)

хайло своё завали, баран, млять..быдлота - это бомжатня...

Оба не правы! Я болею за все российские команды в еврокубках. А то, про что тебе указали, многих заставляет болеть против вас. Зачем вы сами себе такую репутацию создаёте?

Ты прежде на своих ублюдков посмотри типа LOL. Из за таких как он вас и называют командой ГАНДОНОВ

Цитата: Lols
Говно отскочило от второго состава 12-ой команды Испании, позорище обосанное

Позорище обсосанное тебя родило, мразь smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#60  igorspartak  Тверь (Сегодня, 00:13)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
Цитата: Antip7
И если бы болельщики данного клуба не имели бы привычки хамить болельщикам других клубов

там нет болельщиков одни хрюни)не зря народная только быдлота болеет)

а ты сейчас не хамишь?начни с себя


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#59  Manchester United   (Сегодня, 00:13)
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Конь Гай Юлий Цезарь
Вот реально Россия могла за неделю вынести Испанию 3-0, но спартак все заср..ал! rage

Цезарёк,шлифуй буёк
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#58  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:12)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Блаженный
Всё равно ощущение как от победы. Молодцы!
Что касается последнего гола:
* угловой был назначен уже после 4-й добавленной минуты.
* такие пеналити можно ставить практически при каждом угловом, бывает что и похлеще хватают, а тут впечатление что спартаковец скорее прихватился за испанца чтобы не упасть.
* да и момент всё равно был заигран - испанец удар нанёс и именно в момент удара ему не мешали, как мне показалось.

см. удаление Акинфеева. Практически тоже самое.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#57  K I N G  Краснодар (Сегодня, 00:12)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Очень отличается судейство в еврокубках и в нашем чемпионате. Карточка Акинфеева за мат и пенальти за прихват руки... у нас судьи зассали бы.


--------------------
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
#56  GS  Москва (Сегодня, 00:12)
  • +1
  •  (1)

Vlad-ОБЖ 66,
Ташаев еще за минуту до конца в контратаке по воротам зачем-то ударил и позволил донам последнюю атаку провести. Блин, даже гранды в такой ситуации не бьют, а мяч к флажку тащат и время убивают.

Фернандо очередной голешник привез и в атаке опять ничего не организовал. Пора его менять на пару с ДК.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#55  NIK-68  Юг Руси (Сегодня, 00:12)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
фашист не добитый на часы не смотрел что-ли ?гей ропеец....
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
#54  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:11)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: trent
Цитата: zenit4ik
Цитата: Antip7
И если бы болельщики данного клуба не имели бы привычки хамить болельщикам других клубов

там нет болельщиков одни хрюни)не зря народная только быдлота болеет)

хайло своё завали, баран, млять..быдлота - это бомжатня...

Оба не правы! Я болею за все российские команды в еврокубках. А то, про что тебе указали, многих заставляет болеть против вас. Зачем вы сами себе такую репутацию создаёте?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#53  Lols  Лондон (Сегодня, 00:10)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Говно отскочило от второго состава 12-ой команды Испании, позорище обосанное
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#52  Blessing  Спб (Сегодня, 00:10)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valar
ЦСКА - молодцы!
Краснодар - просто красавчики!
Зенит - хорошо!
Спартак - не плохо, всё ещё впереди!

Не так:
Кони на последней минуте вратаря потеряли, дефки гол пропустили, свиньи пеналь заработали.
А Зенит безгрешен! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#51  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:10)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если отбросить результат , а по первому тайму у меня не было даже уверенности ,что сыграем хотя бы даже в ничью , то первый положительный момент , то что на какое то время стихнут разговоры про смену тренера .Это нервирует команду . Второй - команда поняла ,что она не пропащая , что она может ...Ну и третий хоть и не большой - это Ханни и Ташаев ...Им обоим не хватает концентрации и практики , Ханни чаще жесче бороться , а Ташаеву хлодрокровней действовать в атаке и в обороне тоже ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#50  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 00:08)
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: trent
Цитата: zenit4ik
Цитата: Antip7
И если бы болельщики данного клуба не имели бы привычки хамить болельщикам других клубов

там нет болельщиков одни хрюни)не зря народная только быдлота болеет)

хайло своё завали, баран, млять..быдлота - это бомжатня...

ну вот и подтверждение, ноль фактов одни оскорбления bowtie


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#49  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 00:06)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё равно ощущение как от победы. Молодцы!
Что касается последнего гола:
* угловой был назначен уже после 4-й добавленной минуты.
* такие пеналити можно ставить практически при каждом угловом, бывает что и похлеще хватают, а тут впечатление что спартаковец скорее прихватился за испанца чтобы не упасть.
* да и момент всё равно был заигран - испанец удар нанёс и именно в момент удара ему не мешали, как мне показалось.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#48  trent   (Сегодня, 00:06)
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit4ik
Цитата: Antip7
И если бы болельщики данного клуба не имели бы привычки хамить болельщикам других клубов

там нет болельщиков одни хрюни)не зря народная только быдлота болеет)

хайло своё завали, баран, млять..быдлота - это бомжатня...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#47  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:06)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Миша Никулин
Ну молодцы просто. Мельгарехо был лучший. А судья Тывар опять в концовке показал шоу.

Не напомните мне, что про Акинфеева писали? А ведь Джикии только жёлтую показали.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#46  Riders1990  bunker (Сегодня, 00:05)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Сане опыта опять не хватило пеналь взять.Нервы наверно.По удару бы работал взял.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#45  Antip7   (Сегодня, 00:05)
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Valar
ЦСКА - молодцы!
Краснодар - просто красавчики!
Зенит - хорошо!
Спартак - не плохо, всё ещё впереди!

Локомотив - ДуоЙКА
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#44  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:05)
  • +8
  •  (12)
online

Итог по большому счёту справедлив.. Переключал то на Краснодар, то сюда.. Краснодарцы просто красавцы, а тут полтора тайма непонятно что делали, впрочем как в последних трёх играх..
Когда на последней минуте Боккетти бездарно вынес мяч на угловой и его близко показали, подумалось, ну вот опять как в игре с Ростовом (вспомните его выскакивание и обрез в центре) именно итальянец станет антигероем, так и получилось.. Ташаев конечно цеплял, пусть не явно, но очень уж глазастые немцы.. Вообщем на одной мотивации не уедешь, команда просто не готова и не знает как и за счёт чего выигрывать, а ведь Вильяреал не Севилья, далеко не Севилья.. Мда..
Смотри Федун, думай Федун, если ты способен что-то нормально думать и решать..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#43  Valar   (Сегодня, 00:04)
  • +12
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА - молодцы!
Краснодар - просто красавчики!
Зенит - хорошо!
Спартак - не плохо, всё ещё впереди!


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#42  ffora  russia (Сегодня, 00:03)
  • +5
  •  (13)

ну как можно за 15 секунд до конца владеть мячом, умудриться потерять , получить пенальти и упусить победу. На конкусе долбоебов эта команда вне конкуренции
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#41  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 00:03)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ville
online

Да где там судейка то пен увидел? не было ж ничего.

Да там и время уже кончилось...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#40  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 00:03)
  • -7
  •  (13)
online

Цитата: Antip7
И если бы болельщики данного клуба не имели бы привычки хамить болельщикам других клубов

там нет болельщиков одни хрюни)не зря народная только быдлота болеет)


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#39  Antip7   (Сегодня, 00:02)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: __Nemo__
Цитата: Antip7
Спартак играл неплохо

да плохо играл, нет мысли в игре, бей - беги. тупо.
два индивидуальных действия Ханни - 2 гола.


По сравнению с Локомотивом...
Но может и Локо воспрянет, как Фернандешу зарплату поднимут, и Фарфан вернется на свой уровень
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#38  Blessing  Спб (Сегодня, 00:02)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Спартак подает признаки жизни

На пять минут из девяносто.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#37  Antip7   (Сегодня, 00:01)
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Manchester United
Главное в футбол играли,а не стояли как конюшня в штрафной против дубля Реала с владением в 25%,бились за Карреру,а на говночашку насрать,могут играть и с игры забивать, а это самое главное,неу а судейки фрицы кондомы,пенальти и близко не было


Пенальти, скорее, был.. углового не было.

А сегодня что, дубль Вильяреала?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#36  Blessing  Спб (Сегодня, 00:01)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Нормально. Есть мнение ,что команда теперь почувствует уверенность в своих силах.

Несомненно!!!! Уже ниже отписавшиеся подтверждают это.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#35  __Nemo__   (Сегодня, 00:01)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Antip7
Спартак играл неплохо

да плохо играл, нет мысли в игре, бей - беги. тупо.
два индивидуальных действия Ханни - 2 гола.


--------------------
Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009 [жалоба]
#34  лад  USSR (Сегодня, 00:00)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Сегодняшний Спартак - это ходячий ужас для спартаковских болельщиков.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#33  Конь Гай Юлий Цезарь   (Сегодня, 00:00)
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Вот реально Россия могла за неделю вынести Испанию 3-0, но спартак все заср..ал! rage
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
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