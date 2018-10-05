Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Челси" с минимальным счетом выиграл у "Види"

Лига Европы

2 тур

"Челси" – "Види" 1:0

Голы: Мората, 70

"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Эмерсон, Кэхилл, Кристенсен, Фабрегас, Лофтус-Чик (Баркли, 66), Ковачич, Мората, Родригес (Азар, 54), Виллиан (Мозес, 74)

"Види": Туйвель, Фиола, Стопира, Юхаш, Винисиус, Него, Хаджич (Паткои, 83), Николов, Хусти (Ковач, 77), Миланов (Ходжич, 83), Щепович

Предупреждения: Него, 14, Хусти, 44, Миланов, 56, Мората, 66
Теги: Челси
Сегодня, 00:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.