Яромир Змграл: по ряду показателей мы выглядели лучше "Зенита"

Полузащитник «Славии» после поражения в матче Лиги Европы от «Зенита» пояснил что их команда провела хороший матч, и итоговый результат их, конечно расстроил:- С грустью. В этот матч мы вложили буквально всё. Для всех для нас это итоговый результат – большое разочарование. Но что поделать..Согласно статистике матча, что мы видели – мы смотрелись лучше: как по ударам в створ, так и в общем. По крайней мере по показанной нами игре – у нас получился хороший матч.- Да, мы старались удержать мяч. Просто мы видели, что «Зенит» очень силён в перехватах и быстрых. На мой взгляд, большую часть матча у нас получалось играть по нашему плану. Как я уже сказал, мы провели хорошую игру…..- Это будет тяжело: завтра нам ещё предстоит перелёт домой. Но, как мне кажется, мы с этим справимся. Сейчас нам нужно просто немного отдохнуть. Надеюсь что у нас всё получится, и мы сумеем подготовиться к предстоящему матчу не хуже, чем были готовы к матчу Лиги Европы