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Яромир Змграл: по ряду показателей мы выглядели лучше "Зенита"

Полузащитник «Славии» после поражения в матче Лиги Европы от «Зенита» пояснил что их команда провела хороший матч, и итоговый результат их, конечно расстроил:

- С какими чувствами вы уезжаете из Санкт-петербурга?

- С грустью. В этот матч мы вложили буквально всё. Для всех для нас это итоговый результат – большое разочарование. Но что поделать..
Согласно статистике матча, что мы видели – мы смотрелись лучше: как по ударам в створ, так и в общем. По крайней мере по показанной нами игре – у нас получился хороший матч.

- Тренеры говорили, что вы будете стараться контролировать мяч...

- Да, мы старались удержать мяч. Просто мы видели, что «Зенит» очень силён в перехватах и быстрых. На мой взгляд, большую часть матча у нас получалось играть по нашему плану. Как я уже сказал, мы провели хорошую игру…..

- Вам предстоит матч в национальном чемпионате уже через 2 дня. Успеете подготовиться?

- Это будет тяжело: завтра нам ещё предстоит перелёт домой. Но, как мне кажется, мы с этим справимся. Сейчас нам нужно просто немного отдохнуть. Надеюсь что у нас всё получится, и мы сумеем подготовиться к предстоящему матчу не хуже, чем были готовы к матчу Лиги Европы
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 00:30
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#3  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:43)
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Болеет за:
«Зенит»
...Согласно статистике матча...
Вырежи и повесь на стену...а мы выползем из функциональной ямы, и вперед! Кстати, можно сказать, что сегодня играли в эконом-режиме перед Краснодаром, все будет отлично, Семак справиться!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#2  Черный Лис   (Сегодня, 00:36)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Класса не хватает вашей Славии

индивидуального мастерства, скажем так
но как команда они хороши
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 00:34)
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Класса не хватает вашей Славии
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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