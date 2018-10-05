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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Каррера наконец-то не облажался с заменами. Разбор матча "Спартак" - "Вильярреал"
До замен Карреры "Спартак" напоминал легендарную безвольную команду времен Дмитрия Гунько, но с выходом Ташаева и Ханни красно-белые сумели перевернуть ход провального матча с "Вильярреалом". До победы не хватило нескольких секунд. Александр Симбирский разбирает драму по горячим следам.
"Вильярреал" забил первые 2 гола на классе
Понятно, что "Вильярреал" более классная команда чем нынешний "Спартак", но старт сезона у подопечных Хавьера Кальехи получается таким же скрипучим как старое бабушкино фортепиано. Можно прибавить к этому тот факт, что "Вильярреал" предложил жирно разбавленный дублерами состав - в старте нашлось место даже престарелому Бонере (он еще играет, да). Так что функциональная яма "Спартака" на этом фоне выглядела как алмазный карьер в Мирном. У команды Карреры все так же в темпе перманентного запора строились атаки, зато вот соперник простейшими передачами низом несколько раз кромсал оборону красно-белых.
Оба гола в ворота Максименко прилетели после кошмарных позиционных ошибок, да и в опорной зоне "Вильярреал" устроил свой Гуляйполе с Фунесом Мори и Форнальсом. Но вообще это отдельный привет Каррере - "Спартак" начал игру вдесятером, потому что футбол в исполнении сырого Михаила Игнатова - это что-то очень ужасное. Хавбек коснулся мяча всего 27 раз и отдал всего 18 передач - даже у Максименко накопилось 27.
Лучший матч Ташаева за "Спартак". Впечатление не портит даже пенальти
Ну правда. Фол, на самом деле, был, но там и Фунес Мори валился так, будто его переехали танком. Спасительный гол "Вильярреала" - это тот случай, когда можно сетовать на стечение обстоятельств, систему искать в этом моменте нет смысла, хотя энтузиасты найдутся (мол, "Спартак" опять отдал мяч, когда повел в счете, "Спартак" не умеет играть на удержание и так далее, это все знают и много раз видели). Хочется обратить внимание на то, что Каррера, которого часто обвиняют в паршивом матч-менеджменте, все-таки сумел сделать классные замены и грамотно перестроил схему.
Например, "Вильярреал" внезапно оказался не готов к тому, что Ханни будет так активно действовать из зоны трекварти. Алжирцу два раза дали пробить, два раза мяч попал в штангу, со второй попытки он прилетел к Мельгарехо, которому надо было просто завершить момент. Ну и смена флангов тоже сработала - Мельгарехо ушел на правый край, а Ташаев действовал слева, откуда оформил ассист на Зе Луиша. Ташаев еще и в обороне успел помочь (1 перехват), если бы не пенальти, то был бы просто шикарный выход на замену. Но и без того неплохо.
Виктор Руис - самый печальный элемент "Вильярреала" в матче
То, как неожиданно повалился "Вильярреал" - недочет вообще всей команды, которая по каким-то причинам решила, что дело уже в шляпе. Но потеря концентрации парой ЦЗ испанцев вообще за гранью понимания. Бонера в свои 37 лет не так резок, но хотя бы позиционно действовал на опыте. А вот Виктор Руис вообще выполнял роль статиста - интересно, заинтересовался бы Фрейд сновидениями испанца, который сладко спал в моментах с голами Зе Луиша и Мельгарехо?
Рассказов часто позиционно ошибается
Правый защитник "Спартака" в отборе действует грамотнее и чище того же Ещенко. Но сейчас Николаю просто не хватает опыта для того, чтобы оказываться в нужное время в нужном месте. Еще в матчах Премьер-Лиги было заметно, что Рассказов часто исправляет свои же провалы (чаще всего успешно), но в сегодняшнем матче "Вильярреал" мог создать гораздо меньше, если бы не позиционная игра защитника "Спартака". Комбаров, к слову, как всегда, провел слабый матч, но хотя бы читал игру - 6 перехватов против 0 у Рассказова. Это все цифры, конечно, у Рассказова бешеный потенциал, но сейчас игрок не так запредельно крут, как многим кажется.
Каррера взял на вооружение фишку Черчесова
В связи с повышенным вниманием всех соперников к Фернандо, который последние два года не очень хорошо справляется с давлением, Каррера ищет варианты различного построения атак - со здоровым Жиго, например, удавалось двигать мяч вперед из глубины в свободные зоны. В недавних матчах сборной Черчесов использовал лонгболлы Джикии для перевода мяча на фланги. Получалось очень здорово. Сегодня Георгий вырезал несколько интересных передач, только вот по флангам "Спартака" "Вильярреал" действовал плотно, но, в целом, эта опция может помочь команде, которая испытывает страшные проблемы с голами с игры.
Резюме: "Спартак" отвратительно играл до выхода на поле Ханни, потом пришел в себя и с помощью Ташаева сумел перевернуть ход матча. Старая проблема - голы "на соплях", кажется, неизлечима, но вроде как у "Спартака" есть еще какой-то ресурс. Такой "Вильярреал" нужно было обыгрывать, но, как говорил один персонаж одного старого видео: "Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло"
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Вильярреал" забил первые 2 гола на классе
Понятно, что "Вильярреал" более классная команда чем нынешний "Спартак", но старт сезона у подопечных Хавьера Кальехи получается таким же скрипучим как старое бабушкино фортепиано. Можно прибавить к этому тот факт, что "Вильярреал" предложил жирно разбавленный дублерами состав - в старте нашлось место даже престарелому Бонере (он еще играет, да). Так что функциональная яма "Спартака" на этом фоне выглядела как алмазный карьер в Мирном. У команды Карреры все так же в темпе перманентного запора строились атаки, зато вот соперник простейшими передачами низом несколько раз кромсал оборону красно-белых.
Оба гола в ворота Максименко прилетели после кошмарных позиционных ошибок, да и в опорной зоне "Вильярреал" устроил свой Гуляйполе с Фунесом Мори и Форнальсом. Но вообще это отдельный привет Каррере - "Спартак" начал игру вдесятером, потому что футбол в исполнении сырого Михаила Игнатова - это что-то очень ужасное. Хавбек коснулся мяча всего 27 раз и отдал всего 18 передач - даже у Максименко накопилось 27.
Лучший матч Ташаева за "Спартак". Впечатление не портит даже пенальти
Ну правда. Фол, на самом деле, был, но там и Фунес Мори валился так, будто его переехали танком. Спасительный гол "Вильярреала" - это тот случай, когда можно сетовать на стечение обстоятельств, систему искать в этом моменте нет смысла, хотя энтузиасты найдутся (мол, "Спартак" опять отдал мяч, когда повел в счете, "Спартак" не умеет играть на удержание и так далее, это все знают и много раз видели). Хочется обратить внимание на то, что Каррера, которого часто обвиняют в паршивом матч-менеджменте, все-таки сумел сделать классные замены и грамотно перестроил схему.
Например, "Вильярреал" внезапно оказался не готов к тому, что Ханни будет так активно действовать из зоны трекварти. Алжирцу два раза дали пробить, два раза мяч попал в штангу, со второй попытки он прилетел к Мельгарехо, которому надо было просто завершить момент. Ну и смена флангов тоже сработала - Мельгарехо ушел на правый край, а Ташаев действовал слева, откуда оформил ассист на Зе Луиша. Ташаев еще и в обороне успел помочь (1 перехват), если бы не пенальти, то был бы просто шикарный выход на замену. Но и без того неплохо.
Виктор Руис - самый печальный элемент "Вильярреала" в матче
То, как неожиданно повалился "Вильярреал" - недочет вообще всей команды, которая по каким-то причинам решила, что дело уже в шляпе. Но потеря концентрации парой ЦЗ испанцев вообще за гранью понимания. Бонера в свои 37 лет не так резок, но хотя бы позиционно действовал на опыте. А вот Виктор Руис вообще выполнял роль статиста - интересно, заинтересовался бы Фрейд сновидениями испанца, который сладко спал в моментах с голами Зе Луиша и Мельгарехо?
Рассказов часто позиционно ошибается
Правый защитник "Спартака" в отборе действует грамотнее и чище того же Ещенко. Но сейчас Николаю просто не хватает опыта для того, чтобы оказываться в нужное время в нужном месте. Еще в матчах Премьер-Лиги было заметно, что Рассказов часто исправляет свои же провалы (чаще всего успешно), но в сегодняшнем матче "Вильярреал" мог создать гораздо меньше, если бы не позиционная игра защитника "Спартака". Комбаров, к слову, как всегда, провел слабый матч, но хотя бы читал игру - 6 перехватов против 0 у Рассказова. Это все цифры, конечно, у Рассказова бешеный потенциал, но сейчас игрок не так запредельно крут, как многим кажется.
Каррера взял на вооружение фишку Черчесова
В связи с повышенным вниманием всех соперников к Фернандо, который последние два года не очень хорошо справляется с давлением, Каррера ищет варианты различного построения атак - со здоровым Жиго, например, удавалось двигать мяч вперед из глубины в свободные зоны. В недавних матчах сборной Черчесов использовал лонгболлы Джикии для перевода мяча на фланги. Получалось очень здорово. Сегодня Георгий вырезал несколько интересных передач, только вот по флангам "Спартака" "Вильярреал" действовал плотно, но, в целом, эта опция может помочь команде, которая испытывает страшные проблемы с голами с игры.
Резюме: "Спартак" отвратительно играл до выхода на поле Ханни, потом пришел в себя и с помощью Ташаева сумел перевернуть ход матча. Старая проблема - голы "на соплях", кажется, неизлечима, но вроде как у "Спартака" есть еще какой-то ресурс. Такой "Вильярреал" нужно было обыгрывать, но, как говорил один персонаж одного старого видео: "Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло"
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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