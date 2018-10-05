Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Голкипер «Славии»: наверное, мы недооценили «Зенит»

Голкипер «Славии» Ондржей Коларж после поражения в матче Лиги Европы от «Зенита» со счётом 1:0 отметил хорошую игру своей команды, а также посетовал на возможную недооценку соперников с их стороны:

- Вас удивило то, что сегодня «Зенит» довольно много контролировал мяч?

- Не соглашусь с этим. Я, как минимум бы не утверждал будто матч был полностью под их контролем. Мы хорошо играли, также немало владели мячом, и создавали у ворот соперников голевые моменты. Возможно, что мы несколько недооценили соперников. Но, повторюсь – играли очень хорошо.

-В момент взятия ваших ворот – вы ожидали что может быть нанесён этот удар?

- Нет, конечно. Я этого не ожидал… Должен отметить что они очешь хорошо разыграли этот момент.

- Знаете ли вы, что забитый «Зенитом» мяч был первым ударом в створ ворот?

- Да, конечно… Потом были ещё их интересные атаки. Но это было уже только под конец матча, после забитого мяча.

- Как говорят эксперты, сегодня вы упускали один шанс за другим.

- Смотря как оценивать игру. По крайней мере у нас были хорошие удары по воротам
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 00:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.