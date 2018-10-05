Голкипер «Славии»: наверное, мы недооценили «Зенит»

Голкипер «Славии» Ондржей Коларж после поражения в матче Лиги Европы от «Зенита» со счётом 1:0 отметил хорошую игру своей команды, а также посетовал на возможную недооценку соперников с их стороны:- Не соглашусь с этим. Я, как минимум бы не утверждал будто матч был полностью под их контролем. Мы хорошо играли, также немало владели мячом, и создавали у ворот соперников голевые моменты. Возможно, что мы несколько недооценили соперников. Но, повторюсь – играли очень хорошо.- Нет, конечно. Я этого не ожидал… Должен отметить что они очешь хорошо разыграли этот момент.- Да, конечно… Потом были ещё их интересные атаки. Но это было уже только под конец матча, после забитого мяча.- Смотря как оценивать игру. По крайней мере у нас были хорошие удары по воротам