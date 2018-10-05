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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Михаил Игнатов: "Спартак" играл все равно лучше и заслужил победу (видео)
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов после ничьей с "Вильярреалом" во 2-м туре Лиги Европы (3:3) отказался комментировать назначенный арбитром пенальти в добавленное время, но отметил, что красно-белые заслуживали одержать победу, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Старался показывать свой футбол. Что-то получалось, что-то нет. Буду дальше улучшать игру. Трибуны помогали, гнали нас.
- Слышно было, что болельщики кричали?
- Это мой первый матч такой. Очень приятно. Не описать словами, надо почувствовать.
- Почему "Спартак" больше атаковал, но проигрывал в счете?
- Стечение обстоятельств. Мы играли все равно лучше и заслужили победу, но это футбол.
- Судья начудил в конце второго тайма?
- Некорректно так говорить. На его совести.
- Ты чувствуешь прогресс в игре? Взаимопонимание с партнерами?
- Конечно. Мы сегодня хорошо сыграли. Будем прибавлять.
- Что тренер говорил в раздевалке?
- Это останется в раздевалке. Мотивировал нас.
- Насколько реален выход из группы?
- Все по силам.
- Вы в Карреру верите?
- Провокационный вопрос. Не хочу отвечать.
- Два гола забили с игры. Теперь "Спартак" прорвет?
- Голы со стандартов это тоже нормально. В этом ничего такого нет.
- Просто многие критиковали, что атаки не доводятся до логического завершения, а забивали после угловых, со штрафных...
- Не знаю, это футбол. В первой части можем забивать со стандартов, потом пойдет с игры.
- Старался показывать свой футбол. Что-то получалось, что-то нет. Буду дальше улучшать игру. Трибуны помогали, гнали нас.
- Слышно было, что болельщики кричали?
- Это мой первый матч такой. Очень приятно. Не описать словами, надо почувствовать.
- Почему "Спартак" больше атаковал, но проигрывал в счете?
- Стечение обстоятельств. Мы играли все равно лучше и заслужили победу, но это футбол.
- Судья начудил в конце второго тайма?
- Некорректно так говорить. На его совести.
- Ты чувствуешь прогресс в игре? Взаимопонимание с партнерами?
- Конечно. Мы сегодня хорошо сыграли. Будем прибавлять.
- Что тренер говорил в раздевалке?
- Это останется в раздевалке. Мотивировал нас.
- Насколько реален выход из группы?
- Все по силам.
- Вы в Карреру верите?
- Провокационный вопрос. Не хочу отвечать.
- Два гола забили с игры. Теперь "Спартак" прорвет?
- Голы со стандартов это тоже нормально. В этом ничего такого нет.
- Просто многие критиковали, что атаки не доводятся до логического завершения, а забивали после угловых, со штрафных...
- Не знаю, это футбол. В первой части можем забивать со стандартов, потом пойдет с игры.
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