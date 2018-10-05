Михаил Игнатов: "Спартак" играл все равно лучше и заслужил победу (видео)

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов после ничьей с "Вильярреалом" во 2-м туре Лиги Европы (3:3) отказался комментировать назначенный арбитром пенальти в добавленное время, но отметил, что красно-белые заслуживали одержать победу, передает корреспондентМихаил Гончаров.- Старался показывать свой футбол. Что-то получалось, что-то нет. Буду дальше улучшать игру. Трибуны помогали, гнали нас.- Это мой первый матч такой. Очень приятно. Не описать словами, надо почувствовать.- Стечение обстоятельств. Мы играли все равно лучше и заслужили победу, но это футбол.- Некорректно так говорить. На его совести.- Конечно. Мы сегодня хорошо сыграли. Будем прибавлять.- Это останется в раздевалке. Мотивировал нас.- Все по силам.- Провокационный вопрос. Не хочу отвечать.- Голы со стандартов это тоже нормально. В этом ничего такого нет.- Не знаю, это футбол. В первой части можем забивать со стандартов, потом пойдет с игры.