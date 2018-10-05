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Михаил Игнатов: "Спартак" играл все равно лучше и заслужил победу (видео)

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов после ничьей с "Вильярреалом" во 2-м туре Лиги Европы (3:3) отказался комментировать назначенный арбитром пенальти в добавленное время, но отметил, что красно-белые заслуживали одержать победу, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



- Старался показывать свой футбол. Что-то получалось, что-то нет. Буду дальше улучшать игру. Трибуны помогали, гнали нас.

- Слышно было, что болельщики кричали?

- Это мой первый матч такой. Очень приятно. Не описать словами, надо почувствовать.

- Почему "Спартак" больше атаковал, но проигрывал в счете?

- Стечение обстоятельств. Мы играли все равно лучше и заслужили победу, но это футбол.

- Судья начудил в конце второго тайма?

- Некорректно так говорить. На его совести.

- Ты чувствуешь прогресс в игре? Взаимопонимание с партнерами?

- Конечно. Мы сегодня хорошо сыграли. Будем прибавлять.

- Что тренер говорил в раздевалке?

- Это останется в раздевалке. Мотивировал нас.

- Насколько реален выход из группы?

- Все по силам.

- Вы в Карреру верите?

- Провокационный вопрос. Не хочу отвечать.

- Два гола забили с игры. Теперь "Спартак" прорвет?

- Голы со стандартов это тоже нормально. В этом ничего такого нет.

- Просто многие критиковали, что атаки не доводятся до логического завершения, а забивали после угловых, со штрафных...

- Не знаю, это футбол. В первой части можем забивать со стандартов, потом пойдет с игры.
Теги: Спартак Вильярреал Rвидео
Сегодня, 00:54
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:03)
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Болеет за:
«Спартак»
идите и угондошьте Енисей- за себя и за нашего Тренера


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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