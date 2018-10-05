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Ольга Голодец: с ВАР счет матча "Спартак" - "Вильярреал" был бы другим

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом" отметила, что в еврокубках не хватает видеоповторов.

"Футбол интересный, но хотелось другого результата. Мне кажется система ВАР, которая была на чемпионате мира-2018, себя оправдывает. Если бы были повторы, то счет был бы другой. Были спорные моменты. Такая концовка очень разочаровала", - цитирует Голодец "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Вильярреал
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