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"Спартак" – "Вильярреал": фотоотчет встречи

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" не смог удержать победу над "Вильярреалом" (3:3). Представляем Вашему вниманию фотоотчет встречи:





























Теги: Спартак Вильярреал Фото
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