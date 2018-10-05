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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Мирослав Стох: "Зенит"- топ-клуб. Но только лишь на бумаге
Полузащитник "Славии" Мирослав Стох прокомментировал поражение своей команды во втором туре Лиги Европы в матче с "Зенитом" (0:1).
"Результат несправедлив, но в футболе так бывает. Команда, которая играла лучше, порой уступает. Но я считаю, мы показали футбол хорошего качества, но, к сожалению, не смогли забить.
Стадион в Петербурге просто великолепный, невероятный. Настоящее удовольствие играть здесь. "Зенит" — топ-клуб и в России, и в Европе и по-прежнему фаворит нашей группы. Но это лишь на бумаге. Сегодня мы показали, что можем быть лучше", — сказал Стох.
Пресс-служба "Зенита"
"Результат несправедлив, но в футболе так бывает. Команда, которая играла лучше, порой уступает. Но я считаю, мы показали футбол хорошего качества, но, к сожалению, не смогли забить.
Стадион в Петербурге просто великолепный, невероятный. Настоящее удовольствие играть здесь. "Зенит" — топ-клуб и в России, и в Европе и по-прежнему фаворит нашей группы. Но это лишь на бумаге. Сегодня мы показали, что можем быть лучше", — сказал Стох.
Пресс-служба "Зенита"
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