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Мирослав Стох: "Зенит"- топ-клуб. Но только лишь на бумаге

Полузащитник "Славии" Мирослав Стох прокомментировал поражение своей команды во втором туре Лиги Европы в матче с "Зенитом" (0:1).

"Результат несправедлив, но в футболе так бывает. Команда, которая играла лучше, порой уступает. Но я считаю, мы показали футбол хорошего качества, но, к сожалению, не смогли забить.

Стадион в Петербурге просто великолепный, невероятный. Настоящее удовольствие играть здесь. "Зенит" — топ-клуб и в России, и в Европе и по-прежнему фаворит нашей группы. Но это лишь на бумаге. Сегодня мы показали, что можем быть лучше", — сказал Стох.

Пресс-служба "Зенита"
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 09:20
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(2)
#5  pasha  Ленинград (Сегодня, 09:45)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боюсь,что ему придется ответить за эти слова когда Зенит приедет.... Я думаю,что Зенит сильнее, а вчера был просто не день Зенита... Это футбол...так бывает..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 09:43)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: diego milito 22
Никто и не сомневается.

Свинарня догорала, кот курил.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 09:37)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Какой стадион !! футбол на любом стадионе удовольствие смотреть а,на таком это сказка.После этого стадиона переключаешь телевизор на Краснодар,и опять великолепие ,роскошь, пышная красота.параллельно Москва, "Открытие арена" красота души...а,на счет топ или чоп,на бумаге это или на заборе,какая разница,главное на поле результат.Главное 3 очка...а,в таком матче заработать 3 очка,это показатель класса двух команд,"Зенит" конечно сильнее,в гостях с этим же соперником опять будет победа.а.Мирослав Стох классный игрок,в ПЛ РОссии его)
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 09:34)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, Славия была лучше - без вопросов. Но, результат на табло. Футбол штука несправедливая.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 09:33)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто и не сомневается.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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