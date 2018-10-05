Мирослав Стох: Случается, что лучшая по игре команда проигрывает. Мы были лучше «Зенита»

Полузащитник «Славии» после обидного для чешской команды поражения в матче групповой стадии Лиги Европы от «Зенита» со счётом 1:0 прокомментировал в микс-зоне исход матча:- Нет, нас это не удивило. В течении нескольких днем мы готовились и подробно разбирали игру «Зенита». И тренеры долго и кропотливо разъясняли нам все нюансы предстоящей встречи, и то, как нам нужно играть. Нас готовили к тому, что у нас при атаках будет достаточно простора. И ход матча это подтвердил.По итогу матча скажу, что иногда в футболе случается так, что показавшая лучший на поле футбол команда проигрывает. Думаю, сегодня мы были лучше «Зенита»- Увы, но этот удар по воротам имел мало шансов на то, чтобы влететь в сетку. Это был дальний удар.- Наш тренерский штаб строил план на игру, и специально готовил нас к ней так, чтобы мы старались как можно больше контролировать мяч. Мы считали, что именно при таком ходе игры у нас будут наилучшие шансы на положительный исход матча. К несчастью, в конце матча мы пропустили единственный во встрече мяч, и теперь отправляемся домой с нулем очков.Но, несмотря на этот результат, мы показали хорошую игру. И мы должны продолжать играть и работать в этом же стиле. И этот подход приведёт нас к положительному результату.