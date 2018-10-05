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Мирослав Стох: Случается, что лучшая по игре команда проигрывает. Мы были лучше «Зенита»

Полузащитник «Славии» после обидного для чешской команды поражения в матче групповой стадии Лиги Европы от «Зенита» со счётом 1:0 прокомментировал в микс-зоне исход матча:

- Удивило ли вас обилие свободных зон, что вы имели для прорывов и атак?

- Нет, нас это не удивило. В течении нескольких днем мы готовились и подробно разбирали игру «Зенита». И тренеры долго и кропотливо разъясняли нам все нюансы предстоящей встречи, и то, как нам нужно играть. Нас готовили к тому, что у нас при атаках будет достаточно простора. И ход матча это подтвердил.

По итогу матча скажу, что иногда в футболе случается так, что показавшая лучший на поле футбол команда проигрывает. Думаю, сегодня мы были лучше «Зенита»

- Расскажите о вашем самом опасном ударе по воротам, который, увы, прошёл мимо.

- Увы, но этот удар по воротам имел мало шансов на то, чтобы влететь в сетку. Это был дальний удар.

- Многие специалисты до начала матча предполагали, что мяч в основном будет контроллировать «Зенит», а вы будете преимущественно играть без мяча, и большую часть времени проведёте в позиционной обороне.

- Наш тренерский штаб строил план на игру, и специально готовил нас к ней так, чтобы мы старались как можно больше контролировать мяч. Мы считали, что именно при таком ходе игры у нас будут наилучшие шансы на положительный исход матча. К несчастью, в конце матча мы пропустили единственный во встрече мяч, и теперь отправляемся домой с нулем очков.

Но, несмотря на этот результат, мы показали хорошую игру. И мы должны продолжать играть и работать в этом же стиле. И этот подход приведёт нас к положительному результату.
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 09:29
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#1  yuri  спб (Сегодня, 09:41)
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А не пойти ли тебе куда нить. Счет на табло. К Мольде плакаться в жилет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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