Каррера выразил благодарность болельщикам

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).Встреча закончилась вничью, но по ходу игры красно-белые дважды уступали, а в концовке вышли вперед и пропустили на последних минутах с пенальти третий мяч.