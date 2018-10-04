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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать (3)
Сергей Силкин: Канчельскис на тренировку явился пьяным в хлам. Он не мог даже двух слов связать (3)
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Силкин: готов был к работе и во второй лиге. Но только чтоб с задачей,а не просто распил денег (1)
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Пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Локомотивом", с использованием конструктора Lego (видео)
Пресс-служба ЦСКА представила проморолик к матчу с "Локомотивом", с использованием конструктора Lego (видео)
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Международная организация "Sport for all" предложит России и Украине провести товарищеский матч (5)
Международная организация "Sport for all" предложит России и Украине провести товарищеский матч (5)
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"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
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"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
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"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (61)
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Каррера выразил благодарность болельщикам
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).
Встреча закончилась вничью, но по ходу игры красно-белые дважды уступали, а в концовке вышли вперед и пропустили на последних минутах с пенальти третий мяч.
Встреча закончилась вничью, но по ходу игры красно-белые дважды уступали, а в концовке вышли вперед и пропустили на последних минутах с пенальти третий мяч.
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