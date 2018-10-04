Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Каррера выразил благодарность болельщикам

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3).



Встреча закончилась вничью, но по ходу игры красно-белые дважды уступали, а в концовке вышли вперед и пропустили на последних минутах с пенальти третий мяч.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 10:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.