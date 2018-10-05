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Два футболиста "Зенита" попали в команду недели Лиги Европы

Накануне "Зенит" дома обыграл чешскую "Славию" (1:0).

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев и полузащитник Леандро Паредес попали в символическую сборную недели Лиги Европы.

Полностью команда выглядит следующим образом: Лунев ("Зенит"), Тавернье ("Рейнджерс"), Папастатопулос ("Арсенал"), Конате ("РБ Лейпциг"), Да Коста ("Айнтрахт"), Паредес ("Зенит"), Томасов ("Астана"), Захариассен ("Сарпсборг 08"), Костич ("Айнтрахт"), Лео Жаба (ПАОК), Морелос ("Рейнджерс").

Сегодня, 13:15
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(4)
#13  Городовой  Россия (Сегодня, 14:01)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
это те люди, которых Славия пол-матча гоняла ссаными тряпками по БакланАрене.

дутый клуб, дутые рейтинги.

Сраптак Москва.Приятно в Европе каждый матч по полной позориться?Первое место в группе?)У Сраптака с конца.Глазго вас вынесет.Физрук рулит умело.Дай Бог ему еще поработать,что бы Сраптак не на что не претендовал.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#12  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 13:57)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
У Краснодара нет Газпрома, а всю команду в список не включишь другим обидно будет. Но лучшие голы тура за Краснодаром...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 13:55)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи, вон Коста из Айнтрахта, колоритная фигура, ваших вкусов, обратили бы внимание на лучшего игрока ЛЕ.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:45)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Шо и тут Газпром виноват?


ну, не виноват Газпром, что ему такой клуб достался..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#9  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:43)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Шо и тут Газпром виноват?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 13:38)
  • +2
  •  (8)

Цитата: Пивовед
это те люди, которых Славия пол-матча гоняла ссаными тряпками по БакланАрене.

дутый клуб, дутые рейтинги.

ну да, лучше конечно как вы, одно очко после двух туров в лиге Европы. и на пятом месте после 9 туров в чемпионате
А мы уж как-нибудь с новым тренером, который всего еще и трети сезона не отработал, и с настраивающейся и корректируемой командной игрой, потихонечку закончим осеннюю часть сезона на первом месте в РПЛ и выйдем в весеннюю часть Еврокубков.
а там уже будем новые цели ставить, корректировать состав, настраивать игру дальше.
Куда уж нам до вас то великих только своим трындабольством
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  CSKA085  Москва (Сегодня, 13:38)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
почему из Краснодара никого нет?они как бы победили одну из сильнейших команд в ЛЕ
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:35)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bymer
Цитата: Пивовед
это те люди, которых Славия пол-матча гоняла ссаными тряпками по БакланАрене.

дутый клуб, дутые рейтинги.

на своих ебланов посмотри


смотрел.
вытащить мёртвый матч- и просрать тупейшим пенальти.
на судью не гоню- игра идёт до тех пор, пока он не свистнет. В Англии по восемь минут добавляют- и никто не ноет, бьются до свистка, который судья даёт, когда он посчитает нужным.

поэтому, никого из моих тут нет и быть не может.

в отличие от ваших трёхсостАвных, чья *трансферная кампания оказалась проваленной*(С), бившихся на равных с чешским грандом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Серж1  Питер (Сегодня, 13:34)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
вот пивовед ,ни то,чтоб я за тобой следил,но когда твои умозаключения читаю. ну по любому, где у людей мозг ,у тебя там пиво с мочой. только не обижайся и не начинай полемику ,нет времени на это. считай,что ты победил wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#4  guns111  Выборг (Сегодня, 13:31)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bymer
на своих ебланов посмотри

этому еблану в зеркало достаточно


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#3  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Лунев красава! Показал, что в полном порядке.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#2  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:26)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
это те люди, которых Славия пол-матча гоняла ссаными тряпками по БакланАрене.

дутый клуб, дутые рейтинги.

на своих ебланов посмотри
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:18)
  • -14
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
это те люди, которых Славия пол-матча гоняла ссаными тряпками по БакланАрене.

дутый клуб, дутые рейтинги.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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