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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Рамиро Фунес Мори: по-моему, "Вильярреал" уверовал, что может забить в любой момент
Защитник "Вильярреала" Рамиро Фунес Мори подвел итог матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором испанский клуб на выезде сыграл вничью со "Спартаком" (3:3).
"Это был очень странный матч. Победа была практически в наших руках, но мы потеряли концентрацию. Мне кажется, наша команда думала, что могла забить в любой момент. Но "Спартак" забил и вышел вперед. Для нас важно, что мы не проиграли.
Когда они играют дома, то очень сильны. Одно очко тоже важно для нас", - цитирует игрока Sport24.
"Это был очень странный матч. Победа была практически в наших руках, но мы потеряли концентрацию. Мне кажется, наша команда думала, что могла забить в любой момент. Но "Спартак" забил и вышел вперед. Для нас важно, что мы не проиграли.
Когда они играют дома, то очень сильны. Одно очко тоже важно для нас", - цитирует игрока Sport24.
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