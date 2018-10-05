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Рамиро Фунес Мори: по-моему, "Вильярреал" уверовал, что может забить в любой момент

Защитник "Вильярреала" Рамиро Фунес Мори подвел итог матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором испанский клуб на выезде сыграл вничью со "Спартаком" (3:3).

"Это был очень странный матч. Победа была практически в наших руках, но мы потеряли концентрацию. Мне кажется, наша команда думала, что могла забить в любой момент. Но "Спартак" забил и вышел вперед. Для нас важно, что мы не проиграли.

Когда они играют дома, то очень сильны. Одно очко тоже важно для нас", - цитирует игрока Sport24.
Теги: Вильярреал Спартак
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