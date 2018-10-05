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Лео Жаба cтал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, оформивший дубль в матче второго тура группы L против "Батэ", признан болельщиками лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Второе место занял форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос, третье - форвард "Милана" Патрик Кутроне.

Теги: Жаба Ахмат
Сегодня, 17:35
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#1  teacher   (Сегодня, 17:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Царевна Жаба (лягушка)!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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